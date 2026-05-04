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UP Rain: इस हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम, इन जिलों में झमाझम बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी

May 04, 2026 05:51 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। सोमवार को आसमान में काले बादल छाएंगे। कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी के साथ गरज-चमक के साथ बौछारें गिरेंगी।

UP Rain: इस हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम, इन जिलों में झमाझम बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Rain: यूपी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ कम दबाव के क्षेत्र का प्रभाव अगले एक हफ्ते तक बना रहेगा। इस दौरान आसमान में गहरे काले बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को आसमान में काले बादल छाएंगे। कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी के साथ गरज-चमक के साथ बौछारें गिरेंगी। अगले चार दिनों तक तेज रफ्तार वाली हवाएं चलेंगी। इससे दिन व रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विशेषज्ञ केसी पांडेय ने बताया कि उत्तरी हरियाणा में करीब पांच हजार फिट पर कम दबाव का क्षेत्र बना है। वहां से कम दबाव के क्षेत्र की पट्टी (पूर्व-पश्चिम ट्रफ लाइन) यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए नागालैंड की तरफ जा रही है। इसके कारण आगामी पांच से सात मई तक पूर्वी यूपी के करीब 50 प्रतिशत हिस्सों में हल्की बारिश होगी। इस दौरान तेज हवाओं के साथ गरज-चमक का दौर चलेगा। मौसम विभाग ने सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज और कुशीनगर समेत कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

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इसके अलावा रामपुर, संभल, बुलंदशहर, नोएडा, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, एटा, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी,आगरा, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, रायबरेली, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, फतेहपुर, बस्ती, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, जौनपुर, प्रयागराज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़ वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, बलिया और देवरिया में यलो ऑरेंज जारी है।

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रविवार को कई जिलों में बारिश

उधर, बलिया समेत आसपास के कई जिलों में रविवार को बारिश हुई। इसके अलावा गोरखपुर में रविवार को दिनभर बादल और सूरज के बीच आंख-मिचौली चली। कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हुई। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम रहा। इससे अधिकतम तापमान में भी करीब दो डिग्री की गिरावट हुई। दिन का तापमान सामान्य से आंशिक कम 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में बदलाव से हवा में नमी का स्तर बढ़ गया। सुबह आठ बजकर 30 मिनट पर अधिकतम आद्रता 60 प्रतिशत थी, जो शाम तक 94 प्रतिशत पहुंच गई।

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बनारस में 42 फीसदी अधिक बारिश

मौसम विभाग के अनुसार बनारस में अनुमान से 42 फीसदी अधिक बारिश हुई। एक मार्च से तीन मई तक औसतन 13.2 एमएम बारिश होनी चाहिए। इस बार यह 18.7 एमएम दर्ज की गई। बनारस के अलावा सोनभद्र में 48, गाजीपुर में 81 और मऊ में 27 फीसदी अधिक बारिश हुई। उधर, आजमगढ़ में 17, भदोही में 87, चंदौली में 57, जौनपुर में 48 और मिर्जापुर में 87 फीसदी कम बारिश हुई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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