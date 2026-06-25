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भाई को बचाने में दो सगी बहनें सरयू में समाईं, लड़के को बाहर निकाल चुकी थी बड़ी बहन

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मऊ
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यूपी के मऊ में अपने भाई को बचाने में दो सगी बहनें सरयू में समा गईं। बड़ी बहन ने भाई को तो बाहर निकाल दिया। लेकिन इसके बाद वो खुद गहरे पानी में डूबने लगी। उसे बचाने के चक्कर में छोटी बहन भी कूद गई। दोनों बहने सरयू में डूब गईं।

भाई को बचाने में दो सगी बहनें सरयू में समाईं, लड़के को बाहर निकाल चुकी थी बड़ी बहन

यूपी के मऊ में दो बहनों ने अपने भाई को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। लेकिन, इससे पहले उन्होंने अपने भाई को बचा लिया। सरयू में डूबते भाई को बहन ने बाहर निकाल दिया लेकिन खुद को नहीं बचा पाई। उसी बहन को बचाने में कूदी दूसरी बहन भी नदी में समा गई। दोनों की तलाश जारी है।

मधुबन क्षेत्र में बुधवार को सरयू नदी में स्नान के दौरान दस वर्षीय छोटे भाई को बचाने में दो सगी बहनें में डूब गईं। देर शाम तक दोनों की तलाश जारी थी। गजियापुर निवासी किसान रामविलास यादव बुधवार सुबह साढ़े नौ बजे गांव के कुछ लोगों के साथ एकादशी पर सरयू नदी में स्नान करने के लिए आए थे। रामविलास का 10 वर्षीय बेटा निर्भय यादव नदी में स्नान के दौरान डूबने लगा।

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छोटे भाई को डूबता देख बड़ी बहन 20 वर्षीय प्रियांशु नदी में कूदी और उसे धक्का देकर किसी तरह उसको किनारे पहुंचाया, लेकिन वह खुद गहरे पानी में जाने से डूबने लगी। इस बीच बड़ी बहन को नदी में डूबता देख उसे बचाने के लिए उसकी छोटी बहन 12 वर्षीय प्रतिज्ञा भी नदी में कूद गई। देखते ही देखते दोनों बहनें नदी के गहरे पानी में समा गईं। इस दौरान स्थानीय गोताखोर दोनों को बचाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन सफलता नहीं मिली।

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बहनों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ

एनडीआरएफ के गोताखोरों की टीम देर शाम तक जुटी रही। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि गजियापुर गांव निवासी किसान परिवार के लोग घर से लगभग तीन किमी दूर स्थित सरयू नदी में स्नान के लिए आए थे। इसी दौरान अपने 10 वर्षीय भाई को नदी में डूबने से बचाने के प्रयास में दोनों बहनें गहरे पानी में डूब गईं। नदी में डूबीं लड़कियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है।

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बेटियों के डूबने से सदमे में परिवार

मधुबन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गजियापुर में डूबते छोटे भाई को बचाने के प्रयास में नदी के गहरे पानी में डूबी दो बेटियों का बुधवार की देर शाम तक कोई पता नहीं चलने पर पूरा परिवार सदमे में हैं। परिजन देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को देखते नजर आए। वहीं दो बेटियों के नदी में डूबने की घटना के बाद परिजनों को ढांढ़स बंधाने के लिए काफी संख्या में आसपास के लोग जुटे रहे।

मधुबन थाना क्षेत्र के गजियापुर निवासी राम विलास यादव खेतीबारी करके जीवन यापन करता है। उसकी दो बेटियां 20 वर्षीय प्रियांशु, 12 वर्षीय प्रतिज्ञा और एक दस वर्षीय पुत्र निर्भय यादव हैं। बुधवार को एकादशी पर्व को लेकर वह अपने पूरे परिवार के साथ नदी में स्नान करने गया था। इस बीच 10 वर्षीय भाई को डूबने से बचाने के प्रयास में दो बहनें गहरे पानी में डूब गईं। दोनों बहनों का देर शाम तक कोई सुराग नहीं लग सका।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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