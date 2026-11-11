मऊ सदर विधानसभा सीट पर 30 साल से मुख्तार अंसारी परिवार का दबदबा, भाजपा-सपा नहीं खोल सकीं खाता

उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां जीत के लिए अभी तक भाजपा और सपा दोनों तरसते रहे हैं। यहां न कभी कमल खिल सका और न ही साइकिल चल सकी है। तीस साल से तो मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का ही दबदबा दिखाई दे रहा है।

मऊ सदर से विधायक रहे मुख्तार अंसारी और उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)

यूपी में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां अपनी-अपनी जोरदार लहर में भी सपा-भाजपा दोनों को पराजय मिली। आज तक इन सीटों पर न कभी कमल खिला और न साइकिल चल सकी है। इन्हीं सीटों में से एक है पूर्वांचल के मऊ जिले की मऊ सदर विधानसभा सीट। इस सीट पर पिछले तीस साल से मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का ही दबदबा बना हुआ है। 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी ने यहां से जीत का जो सिलसिला शुरू किया, वह 2022 तक जारी रहा।

हालांकि मऊ सदर सीट का इतिहास केवल मुख्तार अंसारी परिवार के दबदबे का नहीं है। यहां वामपंथी राजनीति का पुराना प्रभाव, बसपा की पकड़, निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत और बदलते राजनीतिक गठबंधनों का भी रोचक इतिहास है। 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अंसारी परिवार अपना प्रभाव बनाए रख पाएगा या कोई नया राजनीतिक समीकरण इस गढ़ को ध्वस्त करेगा?

लगातार पांच बार जीते मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट पर मुख्तार अंसारी लगातार पांच बार जीते। इसके बाद बेटे को मैदान में उतारा और छठी बार भी सीट परिवार में बरकरार रही। कई चुनाव तो ऐसे रहे जब मुख्तार अंसारी जेल में होने के कारण प्रचार तक में नहीं आ सके। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक सफर 1996 में शुरू हुआ। उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और भाजपा के विजय प्रताप सिंह को 25,973 वोटों से हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2002 और 2007 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। 2012 में अपनी पार्टी कौमी एकता दल के टिकट पर मैदान में उतरे और फिर जीत हासिल की। 2017 में बसपा के टिकट पर पांचवीं बार विधायक बने।

पिछली बार अपनी जगह बेटे को मैदान में उतारा 2022 में मुख्तार अंसारी ने खुद चुनाव नहीं लड़ा। उनकी जगह बेटे अब्बास अंसारी को ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा ने उम्मीदवार बनाया। सुभासपा के साथ तब सपा का गठबंधन था। अब्बास ने भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह को 38116 वोटों से हराकर पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया।

वामपंथ का भी गढ़ रही है मऊ सदर सीट मऊ सदर का राजनीतिक इतिहास मुख्तार अंसारी के उतरने से 1996 से ही शुरू नहीं होता। 1960 और 1970 के दशक में यहां जनसंघ, कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल और वामपंथी दलों का प्रभाव दिखाई देता रहा है। 1974, 1985, 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 1989 में बसपा के हाजी मोबीन जीते। 1991 में सीपीआई के इम्तियाज अहमद ने भाजपा उम्मीदवार को महज 133 वोटों से हराया। 1993 में बसपा के नसीम ने जीत हासिल की।

भाजपा-सपा के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण रहा मऊ सदर मऊ सदर की सबसे दिलचस्प राजनीतिक विशेषता यह है कि 1980 में भाजपा के गठन के बाद से पार्टी यहां विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है। समाजवादी पार्टी भी अपने स्थापना के तीन दशक बाद भी इस सीट को हासिल करने में नाकाम ही रही है। यह अलग बात है कि पिछली बार जीती सुभासपा को सपा का समर्थन जरूर था। ओपी राजभर अब्बास अंसारी को सपा का ही प्रत्याशी भी बताते रहे हैं। इस सीट पर भाजपा ने कई चुनावों में मजबूत चुनौती पेश की, लेकिन जीत तक नहीं पहुंच सकी। दूसरी ओर, सपा और मुख्तार अंसारी परिवार के राजनीतिक रिश्ते भी सरल नहीं रहे।

मुख्तार ने बनाई अपनी पार्टी, अखिलेश-शिवपाल में विवाद मुख्तार अंसारी ने सपा की लहर के बीच कई छोटे दलों को मिलाकर 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले कौमी एकता दल बनाई थी। इसी दल से उस साल विधायक भी बने। 2017 के चुनाव से पहले कौमी एकता दल के सपा में विलय को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच विवाद हो गया। मुख्तार अंसारी बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे और फिर से विधायक बने।

2022 में भी माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी ही मैदान में आएंगे। ऐसे में सपा ने गठबंधन सहयोगी ओमप्रकाश राजभर की सुभासपा को यह सीट दी। मुख्तार ने राजनीति से एक तरह से संन्यास ले लिया और बेटे अब्बास अंसारी को इसी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सुभासपा के टिकट पर उतारा गया। वह जीते और विधायक बन गए।

जातीय और सामाजिक समीकरण मऊ सदर में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करती रही है। हालांकि सिर्फ मुस्लिम वोटों के आधार पर इस सीट की राजनीति को समझना पर्याप्त नहीं होगा। यहां चुनावी मुकाबले में कई सामाजिक समीकरणों की भूमिका भी रही है। यह सीट मुस्लिम के साथ राजभर बहुल भी मानी जाती है। इसके साथ ही दलित मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। इसलिए ही सपा-भाजपा को भले यहां जीत नहीं मिली लेकिन बसपा यहां जीती है। सवर्ण और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी वोट ठीकठाक हैं। चुनावों में यहां सबसे बड़ा खेल मुस्लिम मतदाताओं के वोटों के साथ गैर-मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण और विभिन्न दलों के बीच पिछड़े और दलित वोटों का बंटवारा भी रहता है।

अब्बास अंसारी की सदस्यता छीनी, फिर बहाल अब्बास अंसारी के विधायक बनने के बाद चुनावी अभियान में दिया गया उनका एक भाषण बड़ा संकट बन गया। मऊ की एमपी-एमएलए अदालत ने चुनावी भाषण के मामले में अब्बास को दो साल की सजा सुना दी। इससे उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। मऊ सदर की सीट रिक्त भी घोषित हो गई। अब्बास इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और उन्हें बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता भी बहाल कर दी।

मुख्तार अंसारी की गैरमौजूदगी में होगा पहला चुनाव यूपी विधानसभा का अगला चुनाव मुख्तार अंसारी के राजनीति में आने के बाद पहली बार उनकी गैरमौजूदगी में होगा। ऐसे में सपा-भाजपा दोनों की नजरें होंगी। इस बार सुभासपा का गठबंधन भाजपा के साथ है। पिछली बार जीती सीट पर ओपी राजभर दावा कर सकते हैं। अगर उन्हें सीट मिली तो मुकाबला सपा से होगा। माना जा रहा है कि सपा इस बार मुख्तार अंसारी के ही बेटे अब्बास को दोबारा मैदान में उतार सकती है। पिछली बार तो अब्बास अंसारी को सुभासपा और सपा गठबंधन का फायदा मिला था। इस बार सुभासपा भाजपा के साथ होगी। ऐसे में अब्बास के सामने डबल चुनौती होगी। एक तरफ पिता की गैरमौजूदगी में पहला चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, जो सुभासपा नेता कार्यकर्ता पिछली बार उनके साथ थे, इस बार विरोध में होंगे। उन विरोधी नेताओं को भाजपा का भी साथ होगा।

कब कौन बना मऊ सदर का विधायक 1957 बेनी बाई और सुदामा गोस्वामी कांग्रेस

1962 बेनी बाई कांग्रेस

1967 बृज मोहन दास अग्रवाल भारतीय जनसंघ

1969 हबीबुर रहमान भारतीय क्रांति दल

1974 अब्दुल बाक़ी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

1977 राम जी जनता पार्टी

1980 खैरुल बशर निर्दल

1985 अकबाल अहमद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

1989 मोबिन अहमद बहुजन समाज पार्टी

1991 इम्तियाज अहमद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

1993 नसीम खान बहुजन समाज पार्टी

1996 मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी

2002 मुख्तार अंसारी निर्दल

2007 मुख्तार अंसारी निर्दल

2012 मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल