मऊ में भीषण हादसा, कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, उनकी पत्नी समेत तीन की मौत

मऊ में भीषण हादसे में तीन की मौत हो गई। इनकी पहचान कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, उनकी पत्नी और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के रूप में हुई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है।

Sat, 23 Aug 2025 10:32 AM
यूपी के मऊ में भीषण सड़क हादसे में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक नागपुर के वर्तमान कुलपति प्रो. हरेराम त्रिपाठी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में निधन की जानकारी जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्री कोसलेन्द्रदास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शोक समाचार पोस्ट करते हुए दी। बताया जा रहा है कि हादसा मऊ के दोहरीघाट के पास हुआ।

शास्त्री कोसलेन्द्रदास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर के कुलपति प्रो. हरेराम त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुःखद है। यह भारतीय दर्शन व संस्कृत जगत् की अपूरणीय क्षति है। श्रीलालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली में उनसे 'सांख्यतत्त्वकौमुदी' पढ़ने का सौभाग्य मिला था।

हादसे में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति की भी मौत हो गई है। पुलिस को हादसे की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया। मामले में जांच जारी है।

