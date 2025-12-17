Hindustan Hindi News
एक्सप्रेसवे हादसे में बच्चों को बस की खिड़की से नीचे फेंक जीवन देकर पार्वती गायब, ढूंढ रहा पति

Dec 17, 2025 01:09 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मथुरा
यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे में कुछ लोगों को उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं। हादसे के बाद गाजियाबाद के गोविंद के दोनों बच्चे तो मिल गए लेकिन पत्नी नहीं मिल रही है। वो आशंका से घबराए हुए हैं। पति अपनी पत्नी को खोजने में लगा है। सुबह करीब 10 बजे घटनास्थल पर गोविंद अन्य परिजनों संग गाजियाबाद से पहुंचा। मूलत: राठ, हमीरपुर निवासी गोविंद गाजियाबाद के सेक्टर-87 में रहता है। वो राजगीर है। उसने हिन्दुस्तान को बताया कि पत्नी और बच्चे (10 वर्षीय प्राची और 08 वर्षीय सनी) गांव गए थे।

रविवार रात को स्लीपर बस से पत्नी पार्वती (38), दोनों बच्चे और कुछ परिजन राठ से दिल्ली के लिए चले थे। रास्ते में हादसा हो गया। घबराया गोविंद घटनास्थल पर हर ओर देख रहा था, उसे पत्नी की तलाश थी। गोविंद ने बताया कि सुबह अन्य परिजनों के साथ बच्चे घर पहुंच गए। उनकी बेटी प्राची ने बताया कि बस किसी से टकरायी और कुछ ही देर में आग लग गयी। पत्नी ने खिड़की के रास्ते बेटे सनी को बाहर कुदा दिया। इसके बाद बेटी प्राची को कुदा दिया।

तब तक बस में धुआं भर गया था। हादसे के कारण पार्वती के सिर में पहले ही चोट लग चुकी थी। जिस समय बच्ची प्राची बस से कूद रही थी, उसकी मां धुआं होने और सिर में चोट से बस में ही गिर पड़ी। इसके बाद उसे नहीं देखा गया। गोविंद ने बताया कि अब वह अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। अब वो घायलों में पत्नी को ढूंढ़ने चले गए हैं।

खुद नहीं बच सकीं

पोस्टमार्टम गृह पर सतीश ने बताया कि बड़ी मम्मी पार्वती की बहन की एक माह पूर्व मृत्यु हो गयी थी। इसके चलते वह गांव चली गयी थीं। वहां से सोमवार रात बस में बेटी प्राची और बेटे सन्नी संग आ रही थीं। तभी हादसा हो गया। उन्होने सिर से बस का शीशा तोड़ बेटी-बेटा को निकाला, लेकिन खुद रह गईं।

प्रयागराज के भाजपा नेता की भी गई जान

हादसे में प्रयागराज के भाजपा नेता अखिलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ राजू यादव की भी मौत हो गई। रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य राजू अपने साथियों संग कार से दिल्ली जा रहे थे। उनके साथ जा रहे नीरज यादव घायल हैं।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
