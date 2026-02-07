यमुना एक्सप्रेस वे पर बस से उतरे कई यात्रियों को कंटेनर ने कुचला, 6 की मौत
यूपी के मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 88 के निकट कंटेनर द्वारा कुचलने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार तड़के करीब 2:45 बजे हुआ।
यूपी के मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 88 के निकट कंटेनर द्वारा कुचलने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार तड़के करीब 2:45 बजे हुआ। यात्री बस से नोएडा से आगरा की ओर जा रहे थे और बस रुकने पर लघू शंका को उतरे थे।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार एक बस नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी। शनिवार तड़के बस रुकने पर यात्री उतरकर लघु शंका के लिए जा रहे थे, तभी एक कंटेनर ने यात्रियों को कुचल दिया। इसमें छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। लोगों ने कंटेनर के नीचे से सभी को निकाला लेकिन 6 की मौत हो चुकी थी।
घटना की जानकारी पुलिस को दी। हाईवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं, मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
इनकी हुई मौत
मृतकों में औरैया के सरवा कटरा निवासी सोनू, बस्ती के अलेवल निवासी देवेश, कन्नौज के गणेश का पुरवा निवासी असलम और दिल्ली के प्रेम नगर निवासी संतोष शामिल हैं। दो अन्य मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस हादसे में औरैया के बेला निवासी अमर दुबे घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें