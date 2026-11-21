महिला पुलिसकर्मी ने मेडिकल करवाने को नाबालिग रेप पीड़िता से मांगे 500 रुपये
मथुरा में एक महिला पुलिसकर्मी ने मेडिकल करवाने के नाम पर नाबालिग रेप पीड़िता से ही 500 रुपये मांग लिए। परिवार वालों के मना करने पर महिला पुलिसकर्मी चुप हो गई। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा।
मथुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। मथुरा में पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। महिला जिला अस्पताल में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के नाम पर महिला पुलिसकर्मी ने पीड़िता और उसके परिजनों से 500 रुपये मांगे। आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने खुलेआम पीड़िता और उसके परिवार से रकम मांगी। परिजनों के रुपये देने से इंकार करने पर पुलिसकर्मी चुप हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं सीओ सिटी आशना चौधरी ने इस मामले के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा है तो जांच कराई जाएगी।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को थाना गोविंद नगर में किशोरी के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 17 अक्टूबर की रात उनकी बेटी कॉलोनी के समीप आयोजित शादी समारोह से लौट रही थी। रास्ते में दो युवक उसे जबरन साथ ले गए और दुष्कर्म किया। इसके बाद बेटी उन्हें मिली तो उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार को महिला पुलिसकर्मी किशोरी को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए महिला जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी।
आरोप है कि इसी दौरान महिला पुलिसकर्मी ने परिजनों से 500 रुपये मांगे। परिजनों ने रुपये देने से इंकार कर दिया। हालांकि इसके बाद महिला पुलिसकर्मी चुप हो गई। लेकिन मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई। वहीं, इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी न होने की बात कही। पुलिस ने रेप मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले के आरोपियों को पकड़कर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, रेप पीड़िता का इलाज करवाया गया है। उसका और परिवार का बयान दर्ज कर लिया गया है।
छह माह पहले अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप
किशोरी के पिता ने गोविंद नगर थाने में दो युवकों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखवाया है। उन्होंने कहा है कि छह महीने पहले दोनों युवक किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले गए थे। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया था। इसके बाद लड़के उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है। आरोपियों के नाम दर्ज किए गए हैं। पीड़िता का भी बयान लिया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें