शादी के लिए पीछे पड़ी महिला घर पहुंची तो कर दी हत्या, रस्सी से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
यूपी के मथुरा में राया पुलिस ने दो दिन पूर्व मांट ब्रांच गंग नहर के पास मिले महिला के शव की शिनाख्त के बाद हत्या का खुलासा कर दिया। उसकी हत्या उसके परिचित ऑटो चालक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी।
बताते चलें कि 05 अगस्त को मांट ब्रांच गंग नहर नगला विजय की पटरी के समीप अज्ञात महिला का शव मिला था। इसके शरीर पर चोट के निशान थे। राया पुलिस ने मौका मुआयना कर शव कब्जे में कर महिला के कपड़ों की तलाशी कराई। इस दौरान उसकी जेब से मोबाइल नम्बर लिखी पर्ची मिली थी। पुलिस ने शव मोर्चरी को भेज शिनाख्त में जुट गयी। सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से महिला की शिनाख्त बरखा निवासी नरहौली, हाइवे के रूप में हुई। प्रभारी निरीक्षक राया अजय कौशल ने बताया कि महिला की जेब से मिले मोबाइल नम्बर के आधार पर सर्विलांस की मदद से हत्यारोपियों के नाम प्रकाश में आये। तभी से पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी।
शुक्रवार रात करीब 11:45 बजे उप निरीक्षक निशांत पायल, करुणा शंकर दीक्षित, महेन्द्र सिंह भदौरिया गांव कोयल के समीप मथुरा-बरेली हाइवे ओवरब्रिज के समीप चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान ऑटो चालक शकील निवासी सुखदेव नगर, बीएसए रोड, कोतवाली व दोस्त चंद्रवीर निवासी हाइवे को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कौशल ने बताया कि पूछताछ के दौरान ऑटो चालक शकील ने बताया कि बरखा मंडी में मजदूरी करने जाती थी। कभी कभार वह उसके ऑटो में बैठ जाती थी। बताया कि पिछले तीन माह से उसके प्रगाढ़ संबंध हो गये थे। इसके बाद से बरखा उसके साथ शादी करने के लिए दवाब बनाने लगी। एक बार उसके (शकील) घर पर पहुंचकर हंगामा किया था। इसके बाद उसने महिला को ठिकाने लगाने की योजना बना कर अपने दोस्त चंद्रवीर को साथ लिया।
पांच अगस्त की रात उसे योजना के तहत मंडी पर करीब नौ बजे बुलाया। इसके बाद ऑटो से उसे महावन, हाइवे पर घुमाते रहे। मौका पाकर रास्ते में रस्सी से गला दबा कर हत्या करने के बाद शव को मांट ब्रांच गंग नहर नगला विजय के पास फेंककर भाग गये। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान किया है। प्रभारी निरीक्षक अजय कौशल ने बताया कि दोनों ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रस्सी को बरामद कर ली है।