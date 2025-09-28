रात 2.30 बजे ससुर ने मायके वालों को दी बहू की मौत की खबर, फंदे पर लटकी मिली लाश

यूपी के मथुरा में थाना हाईवे अंतर्गत बुद्ध विहार कॉलोनी बालाजीपुरम हाईवे निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में गले में फंदालगाये लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट बुला जांच को नमूने कलेक्ट करा शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम को भिजवाया।

यूपी के मथुरा में थाना हाईवे अंतर्गत बुद्ध विहार कॉलोनी बालाजीपुरम हाईवे निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में गले में फंदालगाये लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट बुला जांच को नमूने कलेक्ट करा शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम को भिजवाया। बौद्ध बिहार कॉलोनी निवासीमानवेंद्र की पत्नी सुमन (25) की शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी। वह गले में फंदा लगाये लटकी थी। इसकी जानकारी देर रात करीब ढाई बजे होने पर मृतका के ससुर ने मायके वालों को सूचना देते हुए पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह ने मौका मुआयना कर फील्ड यूनिट को बुला जांच को नमूने कलेक्ट कराये। इसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा भरवाकर शव पोस्टर्माटम को भिजवाया। बताते हैं कि मृतका की शादी दो साल पहले हुई थी। उस पर 11 माह का बच्चा है। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। मृतका के परिजनों ने बताया कि फरवरी 2023 में बहन सुमन की शादी एचडीएफसी बैंक में नौकरी करने वाले मानवेंद्र के साथ की थी।