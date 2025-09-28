UP Mathura Woman Found Hanging in Her Room Family claims Murder for Dowry by in laws रात 2.30 बजे ससुर ने मायके वालों को दी बहू की मौत की खबर, फंदे पर लटकी मिली लाश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Mathura Woman Found Hanging in Her Room Family claims Murder for Dowry by in laws

रात 2.30 बजे ससुर ने मायके वालों को दी बहू की मौत की खबर, फंदे पर लटकी मिली लाश

यूपी के मथुरा में थाना हाईवे अंतर्गत बुद्ध विहार कॉलोनी बालाजीपुरम हाईवे निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में गले में फंदालगाये लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट बुला जांच को नमूने कलेक्ट करा शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम को भिजवाया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुराSun, 28 Sep 2025 08:40 AM
share Share
Follow Us on
रात 2.30 बजे ससुर ने मायके वालों को दी बहू की मौत की खबर, फंदे पर लटकी मिली लाश

यूपी के मथुरा में थाना हाईवे अंतर्गत बुद्ध विहार कॉलोनी बालाजीपुरम हाईवे निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में गले में फंदालगाये लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट बुला जांच को नमूने कलेक्ट करा शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम को भिजवाया। बौद्ध बिहार कॉलोनी निवासीमानवेंद्र की पत्नी सुमन (25) की शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी। वह गले में फंदा लगाये लटकी थी। इसकी जानकारी देर रात करीब ढाई बजे होने पर मृतका के ससुर ने मायके वालों को सूचना देते हुए पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह ने मौका मुआयना कर फील्ड यूनिट को बुला जांच को नमूने कलेक्ट कराये। इसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा भरवाकर शव पोस्टर्माटम को भिजवाया। बताते हैं कि मृतका की शादी दो साल पहले हुई थी। उस पर 11 माह का बच्चा है। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। मृतका के परिजनों ने बताया कि फरवरी 2023 में बहन सुमन की शादी एचडीएफसी बैंक में नौकरी करने वाले मानवेंद्र के साथ की थी।

ये भी पढ़ें:घर में रहना है तो रील बनाओ; मना करने पर पति ने घर से निकाला, धरने पर बैठी बीवी

शादी के कुछ समय बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहन का उत्पीडन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मांग पूरी न होने पर बहन की गला दबा कर हत्या कर दी है। बताते हैं कि पोस्टमार्टम गृह पर मायके और ससुरालीजन के रिश्तेदारों के बीच हल्की फुल्की कहासुनी हो गयी। इन्हे पुलिस कर्मियों ने समझा बुझा कर शांत किया। थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका का मायका बलदेवगढ़, महावन में है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्जकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Mathura News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |