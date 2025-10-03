दो बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भागी महिला पकड़ी, न ससुराल न मायके पुलिस ने करवाया रहने का इंतजाम

यूपी के मथुरा में दो बच्चों को छोड़ कर घर से भागी महिला और उसके प्रेमी को परिजनों ने जंक्शन पर पकड़ लिया। महिला प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। जीआरपी ने महिला को नारी निकेतन में आवासित करा दिया।

यूपी के मथुरा में दो बच्चों को छोड़ कर घर से भागी महिला और उसके प्रेमी को परिजनों ने जंक्शन पर पकड़ लिया। महिला प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। जीआरपी ने महिला को नारी निकेतन में आवासित करा दिया। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की सुबह गेल्डन टेम्पल एक्सप्रेस आकर रुकी। ट्रेन से उतरे युवक और एक महिला को पहले से ही प्लेटफार्म पर मौजूद कुछ लोगों ने पकड़ लिया।

महिला युवक को छुड़ाने के लिए चीखने चिल्लाने लगी। तभी प्लेटफार्म पर ड्यूटी कर रहे जीआरपी के सिपाही वहां पहुंच गए। सिपाही हंगामा करने वालों को पकड़ कर जीआरपी थाने लेकर पहुंचे। थाने पहुंचने पर हंगामा करने वालों ने बताया कि युवक के साथ मौजूद महिला अपने दो बच्चों को घर पर छोड़ कर चली आई है। हंगामा करने वालों में युवक का बड़ा भाई और मामा थे। उन्होंने बताया कि महिला और युवक इटावा के भर्थना थाना क्षेत्र के एक ही गांव के रहने वाले हैं। महिला के दो बच्चे हैं जिमने एक आठ वर्ष और दूसरा पांच वर्ष का है।