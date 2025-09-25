UP Mathura Vrindavan School markets Temple Public Closed for President Droupadi Murmu visit राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मथुरा-वृंदावन दौरे के लिए स्कूल-बाजार आज बंद, मंदिरों में आम जनता का प्रवेश नहीं, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Mathura Vrindavan School markets Temple Public Closed for President Droupadi Murmu visit

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मथुरा-वृंदावन दौरे के लिए स्कूल-बाजार आज बंद, मंदिरों में आम जनता का प्रवेश नहीं

यूपी के मथुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। उनकी सुरक्षा में 12 आईपीएस अधिकारियों समेत एटीएस कमांडो, पीएसी बल समेत करीब 4 हजार पुलिस कर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुराThu, 25 Sep 2025 06:16 AM
share Share
Follow Us on
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मथुरा-वृंदावन दौरे के लिए स्कूल-बाजार आज बंद, मंदिरों में आम जनता का प्रवेश नहीं

यूपी के मथुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। उनकी सुरक्षा में 12 आईपीएस अधिकारियों समेत एटीएस कमांडो, पीएसी बल समेत करीब 4 हजार पुलिस कर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो महामहिम की सुरक्षा को लेकर इन मंदिरों पर आधा घंटे पहले से दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

बांके बिहारी मंदिर में राष्ट्रपति के दर्शन करने से करीब आधे घंटे पहले से श्रद्धालु रोक दिये जायेंगे, इन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा वहीं श्रीकृष्ण जन्मस्थान दोपहर एक बजे बंद होता है, इसके बाद शाम चार बजे मंदिर खुलते हैं। राष्ट्रपति का यहां दोपहर बाद आने का कार्यक्रम है। वह मंदिर में दर्शन भ्रमण करके चली जायेंगी इसके बाद ही दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जायेगा। प्रशासन ने अपील की है कि इस दौरान श्रद्धालु न आयें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

ये भी पढ़ें:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज आएंगी मथुरा-वृंदावन, मंदिरों के करेंगी दर्शन

डीजीपी-मुख्य सचिव, एसीएस होम रहेंगे मौजूद

सूत्रों की मानें तो राष्ट्रपति के आगमन के दौरान अपरिहार्य कारणवश प्रदेश की राज्यपाल आनंद बैन, मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्य सचिव/एसीएस होम,प्रदेश के पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी राजीव कृष्ण मथुरा में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ, मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह, डीआईजी आगरा रेंज शैलेश कुमार पांडेय तो मथुरा में डेरा डाले हुए हैं। वह सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखे हुए हैं। लगातार निरीक्षण कर सुधार करवा रहे हैं।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल नहीं आ रहे मथुरा

सूत्रों की मानें तो गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नोएडा आने को लेकर मुख्यमंत्री नोएडा जायेंगे वहीं राज्यपाल के आने की संभावना थी,लेकिन उनका भी कोई कार्यक्रम नहीं आया है। संभवत: वह भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने नोएडा जा सकती हैं। मथुरा में राष्ट्रपति का स्वागत व अगवानी प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी करेंगे। बताते चलें जन्मस्थान के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति को कुब्जा श्रीकृष्ण मंदिर अंतापाड़ा आने का कार्यक्रम है। इस दौरान मथुरा में डीगगेट से होलीगेट विकास बाजार व जनरल गंज तक की दुकानें बंद रहेंगी।

अपील: दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक बाजार रखें बंद

राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को लेकर मथुरा में प्रशासन की सख्ती का असर दिखने लगा है। मथुरा वृंदावन महानगर में पुलिस व नगर निगम की टीमों ने राष्ट्रपति के भ्रमण के रास्तों में और फुथपाथ से ढकेल और दुकानदारों के सामान को हटवा दिया गया।

आज 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 25 सितंबर को मथुरा-वृंदावन में आगमन को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक रवीन्द्र सिंह ने मथुरा-वृंदावन नगर क्षेत्र के कक्षा एक से 12 वीं तक के सभी स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह अवकाश उन्होंने आवागमन में छात्र-छात्राओं को होने वाली बाधा को ध्यान में रखते हुए घोषित किया है। इससे व्यवस्था बनाने में आसानी होगी।

Mathura News Mathura-Vrindavan UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |