Srishti Kunj राजीव अग्रवाल, मथुराSun, 5 Oct 2025 09:44 AM
वृंदावन में तैयार होगा सप्त देवालय सर्किट, बिहारीजी संग इन मंदिरों के भी होंगे दर्शन

यूपी के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन की अभिलाषा लेकर वृंदावन आने वाले भक्त अब सप्त देवालायों तक भी सुगमता से पहुंच सकेंगे। इसको लेकर वृंदावन में सप्त देवालय सर्किट विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इस सर्किट में भगवान श्री राधा कृष्ण के प्राचीन मंदिर हैं। अधिकांश मंदिर बांके बिहार मंदिर के पास हैं। योजना है कि श्रद्धालु सिर्फ बांके बिहारी के दर्शन करने ही न आएं, बल्कि इन देवालयों में भी दर्शन कर सकें।

बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन वृंदावन के अति प्राचीन सप्त देवालयों में से कुछ देवालयों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश मंदिर आज भी बाहरी श्रद्धालुओं की नजरों से रह जाते हैं। बिहारी जी मंदिर के पास होने के बाद भी श्रद्धालु यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब इस स्थिति को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने वृंदावन सप्त देवालय सर्किट के विकास की योजना तैयार की है।

फिलहाल इसमें सप्त देवालय के पहुंच मार्ग को नया रूप दिया जाएगा। योजना के तहत 18 करोड़ की लागत से यह योजना पूरी होगी। सप्त देवालय सर्किट के रूप में तीन किमी मार्ग बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ, श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि सप्त देवालय सर्किट के जरिये योजना है भीड़ का दबाव एक स्थान से कम कर बांटते दिया जाए।

ये मंदिर शामिल

1. श्री गोविंद देव जी मंदिर : मंदिर वृंदावन में टीलेनुमा स्थल पर स्थित है। बेहद खूबसूरत ये मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ है।

2. श्री मदन मोहन मंदिर: मंदिर भी लाल पत्थरों से बना है। बिहारीजी मंदिर के पास है। वृंदावन के सबसे ऊंचे टीले पर स्थापित है।

3. श्री गोकुलानंद जी मंदिर: मंदिर गोकुलानंद गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया था।

4. श्री राधा रमण मंदिर : इस मंदिर में श्री राधा रमण जी के दर्शन हैं।

5. श्री गोपीनाथ जी मंदिर : यह मंदिर वृंदावन के पुराने मंदिरों में से एक हैं।राधा रानी-कृष्ण विराजमान हैं।

6. श्री राधा श्याम सुंदर जी मंदिर: मंदिर वृंदावन में राधा-कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बखान करता है।

7. श्री राधा दामोदर जी मंदिर: यह मंदिर छह गोस्वामियों में से एक, श्री रूप गोस्वामी ने स्थापित किया।