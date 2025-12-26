नववर्ष पर बिहारीजी के दर्शन को उमड़ेंगे श्रद्धालु, वृंदावन में एक जनवरी तक रूट डायवर्ट

संक्षेप: नववर्ष तक ब्रज भ्रमण के दौरान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर यातायात पुलिस ने वृंदावन में रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था वृन्दावन में एक जनवरी तक रहेगी।

ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मुख्य रूप से 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक नववर्ष को लेकर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। नववर्ष तक ब्रज भ्रमण के दौरान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर यातायात पुलिस ने वृंदावन में रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था वृन्दावन में एक जनवरी तक रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृन्दावन की यातायात व्यवस्था-प्रतिबंधित मार्ग छटीकरा से वृंदावन की ओर सभी प्रकार के भारी/कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। छटीकरा-वृदांवन मार्ग पर मल्टीलेबल पार्किंग स्थल से आगे किसी प्रकार का वाहन नहीं जा सकेगा। वैष्णोदेवी पार्किंग से सभी प्रकार के भारी वाहन छोटी-बड़ी बसें वृंदावन की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। रुकमणि विहार गोलचक्कर से वृंदावन की ओर सभी प्रकार के भारी/कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। मथुरा-वृदांवन मार्ग पर सौ सैया से आगे सभी प्रकार के भारी, कॉमर्शियल, चार पहिया वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे। वृंदावन कट, पानीगांव से वृन्दावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। पानी घाट तिराहे (यमुना पुल) से परिक्रमा मार्ग की ओर वृन्दावन के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे ।

पानीगांव चौराहा से सौ-सैया वृन्दावन ओर सभी प्रकार के भारी/कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ग्राम जैत के पास हाइवे कट से तथा परिक्रमा मार्ग कट हाइवे से भारी वाहन / हल्के वाहन रामताल चौराहा की ओर सुनरख रोड/वृन्दावन की ओर कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा।

डायवर्जन यमुना एक्सप्रेस वे से वृंदावन होते हुए हाइवे को जाने वाले सभी भारी वाहन यमुना एक्सप्रेस वे से राया कट से उतरकर मथुरा बरेली हाइवे होते हुए हाइवे को जाएंगे। हाइवे पर छटीकरा से वृंदावन होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को जाने वाले भारी वाहन बाद पुल से मथुरा बरेली हाइवे होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे को जाएंगे। यमुना एक्सप्रेस-वे की तरफ से और मथुरा शहर की ओर से आने वाले चार पहिया वाहन मात्र सौ-सैय्या अस्पताल तक आ सकेंगे इससे आगे प्रतिबन्धित रहेंगे। छटीकरा हाइवे की ओर से श्रद्धालुओं के चार पहिया वाहन मात्र मल्टीलेविल पार्किंग तक आ सकेगें तथा नगर निगम द्वारा संचालित इलैक्ट्रिक बसें रुकमणि विहार गोलचक्कर तक आ सकेंगीं तथा वही से वापस जायेंगी।

पार्किंग व्यवस्था एक नजर यमुना एक्सप्रेस वे से वृंदावन की ओर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को दो जनवरी तक शिवा ढाबा के सामने, भोपत ढाबा, पैराग्लाइडिंग, पानी गांव पशु पैठ (बड़े वाहन बस, इत्यादि), पवन हंस हैलीपैड, मंडी पार्किंग, दारुक पार्किंग पर पार्क होंगे। मथुरा शहर की ओर से वृंदावन को आने वाले श्रद्धालुओं के सभी वाहन दो जनवरी तक चौहान पार्किंग, एमवीडीए पार्किंग, मंडी पार्किंग, आईटीआई कॉलेज पार्किंग (समस्त प्रकार की बड़ी बसें / ट्रैवलर), पागल बाबा अस्पताल की भूमि पार्किंग में पार्क होंगे।

जैंत कट से वृंदावन की ओर जोन वाले वाहनों को पार्किंग व्यवस्था थाना जैंत कट हाइवे से वृंदावन की ओर आने वाले श्रद्धालुओं के सभी वाहन दो जनवरी तक छह शिखर तिराहा के पास पार्किंग (चार पहिया वाहन), जयशिव कार पार्किंग, छह शिखर तिराहा के पास पार्किंग (चार पहिया वाहन), जयशिव कार पार्किंग (चार पहिया वाहन), प्रेम मंदिर के पीछे सुनरख तिराहा मोड़ पार्किंग पर पार्क होंगे।

छटीकरा से वृंदावन की ओर जाने वाले वाहनों की पार्किंग छटीकरा से वृंदावन की ओर जाने वाले सभी वाहन दो जनवरी तक माता वैष्णों देवी मंदिर के सामने पार्किंग (बड़े वाहन), माता वैष्णों देवी मंदिर के बराबर में कच्ची पार्किंग (बडे वाहन), रॉयल भारती मोड़ पार्किंग (छोटे वाहन), अन्नपूर्णा कार पार्किंग, मल्टीलेबल पार्किंग, जादौन पार्किंग (वीआईपी पार्किंग) में पार्क होंगे।