समाज की बहुत सेवा की अब भगवान ध्यान में लगाएं जीवन, प्रेमानंद महाराज ने दिया पूर्व डीजीपी को आशीर्वाद

यूपी के वृंदावन में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (सेवानिवृत्त) प्रशांत कुमार ने गुरुवार को संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किये। संत ने उनको प्रभु के नाम का स्मरण करने का मंत्र दिया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, वृंदावनFri, 29 Aug 2025 11:04 AM
यूपी के वृंदावन में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (सेवानिवृत्त) प्रशांत कुमार ने गुरुवार को संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किये। संत ने उनको प्रभु के नाम का स्मरण करने का मंत्र दिया। श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में परिवार के साथ पहुंचे पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि देश, प्रदेश और समाज की बहुत सेवा की, अब जीवन को भगवान के ध्यान में लगाइये।

उन्होंने कहा कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, एकांत में भगवान का चिंतन जितना हो सके, उतना श्रेष्ठ रहेगा। भगवान का सुमिरन से सभी समस्यायों का निदान हो जाता है। भगवान का स्मरण सभी विपत्तियों से हमें बचा लेता है। कहा कि इस जन्म में मनुष्य बने हैं, अगले जन्म में पशु-पक्षी न बने, ऐसा कर्म करना है। परिजनों ने जब कहा कि बच्चे हैं, विवाह करना है तो महाराजजी ने कहा कि यह भी भगवान की सेवा है। परिवार के सदस्य भगवान के ही रूप हैं।

बता दें कि गुरुवार को यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार अपने परिवार के साथ वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि राधा-राधा नाम लेते रहिए। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई 2025 को रिटायर हुए हैं। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की पत्नी आईएएस डिंपल वर्मा ने भी प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि परिवार की सेवा करना भी भगवान की सेवा के बराबर है। भगवान के सुमिरन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान के स्मरण से ही सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। हमें अगले जन्म का भी विधान देखना है। इस जन्म में भगवान ने परिवार के साथ रहने का विधान बना दिया।

