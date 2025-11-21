बुजुर्ग साध्वी को मारकर किया था दाह संस्कार, हत्या कर मकान हड़पने के आरोपी भेजे जेल

संक्षेप: यूपी में मथुरा के वृंदावन में बुजुर्ग साध्वी की हत्या कर कूटरचित दस्तावेजों से मकान को हड़पने के छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को जेल भेजने की कार्यवाही की।

यूपी में मथुरा के वृंदावन में बुजुर्ग साध्वी की हत्या कर कूटरचित दस्तावेजों से मकान को हड़पने के छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को जेल भेजने की कार्यवाही की। चन्द्रमुखी देवी उर्फ चित्रा दासी पत्नी स्व. जयदेव झा निवासी गुलाब हरि संस्कृत विद्यालय के पीछे, गौशाला नगर 21 दिसंबर 2024 को घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गयी थी।

महिला के भतीजे ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस मामले को दबाये रही। इसके बाद महिला के गुरू भाई महंत लाडली दास शिष्य फूलडोल बिहारी दास निवासी चैतन्य कुटी, पानीघाट ने एसएसपी के आदेश पर शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें आरोपियों को नामजद किया।

मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मंगलवार की देर रात और बुधवार की सुबह गुरुकुल रोड और पानीघाट के पास से अभिषेक पुत्र शिवदत्त मूल निवासी गिरधारी मन्दिर के पास गौरानगर, हाल निवासी पीलीकोठी के सामने मोहिनीनगर, विजय सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी लक्ष्मन नगर, थाना शेरगढ़, वकील मौहम्मद पुत्र बुन्दू खान निवासी राधा गिरधारी मंदिर, गौरानगर कालौनी, मौहम्मद आरिफ पुत्र बुन्दू खान निवासी राधा गिरधारी मंदिर, गौरानगर कालौनी, ओमकार सिंह पुत्र स्व. निरंजन निवासी स्थाई निवासी नरसीपुरम, थाना रिफाईनरी, हाल निवासी कृष्णाधाम कालौनी, थाना हाईवे और विकास पुत्र सुधाकर स्थाई पता रेहरिया, थाना सिधौंली, जिला शाहजहाँपुर हाल निवासी पीलीकोठी के पीछे, गौरा नगर कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया।