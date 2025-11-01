Hindustan Hindi News
दिनेश बीड़ी के मालिक के बेटे ने की पिता की हत्या, खुद को भी गोली से उड़ाया

दिनेश बीड़ी के मालिक के बेटे ने की पिता की हत्या, खुद को भी गोली से उड़ाया

संक्षेप: यूपी के वृंदावन में कारोबार के झगड़े में दिनेश बीड़ी वाले की बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। बचने की आस में घरवाले दोनों को अस्पताल ले गए, लेकिन वहां मृत घोषित कर दिए गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजकर जांच शुरू कर दी है।

Sat, 1 Nov 2025 08:46 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, वृंदावन
यूपी के वृंदावन में कारोबार के झगड़े में दिनेश बीड़ी वाले की बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। बचने की आस में घरवाले दोनों को अस्पताल ले गए, लेकिन वहां मृत घोषित कर दिए गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजकर जांच शुरू कर दी है। मथुरा दरवाजा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गौरानगर कॉलोनी में देवी मंदिर के पास दिनेश बीड़ी के मालिक सुरेश चंद (68) परिवार संग रहते हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सुरेश चंद का बड़े बेटे नरेश अग्रवाल (48) से कारोबार को लेकर विवाद चल रहा था।

शुक्रवार देर शाम नरेश घर पर शराब पीकर पहुंचा था। इसके बाद पिता-पुत्र में कहासुनी हुई। इससे नाराज होकर नरेश ने घर में रखी लाइसेंसी पिस्टल से पिता पर गोली चला दी। गोली कंधे के पास लगी। सुरेश लहूलुहान फर्श पर गिर पड़े। इससे घबराए नरेश ने अपनी कनपटी पर पिस्टल लगाकर खुद को भी गोली मार ली, उसकी मौके पर मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर घर और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। परिजन दोनों को रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

बीड़ी वालों के नाम से जानते थे लोग, घर के पास ही है कारखाना

मृतक सुरेश चंद्र को दिनेश बीड़ी वाले के नाम से वृंदावन में लोग जानते थे। इस परिवार का बीड़ी का कारोबार है। जिसे पिता और सभी पुत्र मिलकर संभाल रहे थे। आज हुई घटना में पिता और एक पुत्र की मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं क्षेत्र में गम का माहौल है। जानकारी के अनुसार, सुरेश चंद के तीन बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा दिनेश है। जिसके नाम पर करीब 35-40 वर्ष पहले बीड़ी के कारोबार की शुरुआत की थी। वर्तमान में घर के सामने ही कारखाना है, जहां बीड़ी बनाई जाती हैं। यहां पर कलकत्ता के कारीगर रहते हैं, जो बीड़ी बनाने का काम करते हैं।

बताया गया कि कच्चा माल भी कलकत्ता से मंगवाया जाता है। पूरा परिवार एक ही घर में रहता है। दिनेश के दो छोटे भाई नरेश और महेश भी कारोबार में हाथ बंटा रहे थे। कारोबार में हिस्सेदारी को लेकर पिता और पुत्र में कुछ समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। बताया गया कि नरेश के बेटे की करीब दो साल पहले शादी हुई थी। शुक्रवार देर शाम को पिता-पुत्र में विवाद हुआ और यह घटना हो गई जिसमें पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई।

बेटा दिनेश पश्चिम बंगाल में संभालता है काम

जानकारी के अनुसार जिस बेटे दिनेश अग्रवाल के नाम पर यह बीड़ी का कारोबार है, वह पश्चिम बंगाल में रहता है। बताया गया कि पश्चिम बंगाल में भी इनका बीड़ी का काम है, वहां दिनेश संभालता है और वहां से कच्चा माल भी दिनेश ही यहां भेजता है।

सीओ सदर, संदीप सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि कारोबार को लेकर पिता सुरेश और बेटा नरेश में झगड़ा चल रहा था। इससे क्षुब्ध होकर नरेश ने पिता सुरेश में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों की मृत्यु हो गई है। शवों को पोस्ट मार्टम के लिये भेजा जा रहा है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
