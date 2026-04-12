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वृंदावन नाव हादस: ठेकेदार-चालक गिरफ्तार, लापता को खोजने के लिए रोका यमुना का पानी

Apr 12, 2026 08:03 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मथुरा
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मथुरा के वृंदावन में यमुना में नाव (मोटरबोट) डूबने के मामले में शनिवार को पुलिस ने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और मोटरबोट चालक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हादसे का जिम्मेदार मानते हुए गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।

वृंदावन नाव हादस: ठेकेदार-चालक गिरफ्तार, लापता को खोजने के लिए रोका यमुना का पानी

मथुरा के वृंदावन में यमुना में नाव (मोटरबोट) डूबने के मामले में शनिवार को पुलिस ने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और मोटरबोट चालक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हादसे का जिम्मेदार मानते हुए गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। उधर, दूसरे दिन एक शव और यमुना से निकाला गया। अब मृतक संख्या 11 हो गई है। शुक्रवार को हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश और डूबी हुई नाव को निकालने के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद रात दो बजे तीस मीटर गहराई से नाव को निकाला।

शुक्रवार शाम तक लापता लोगों की संख्या पांच थी, लेकिन बाद मे एक और परिवार ने अपने बेटे के न मिलने की जानकारी प्रशासन को दी। इससे लापता लोगों की संख्या छह हो गई। शनिवार को एक और शव मिलने के बाद अब पांच लोग लापता बताए हैं। पंजाब के श्रद्धालुओं से भरी नाव शुक्रवार को केशीघाट के निकट पांटून पुल के टकराने से यमुना में डूब गई थी। हादसे में 10 लोगों की शुक्रवार को ही मौत हो गई।

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हादसे के लिए माना जिम्मेदार

पुलिस ने हादसे के दूसरे दिन जिम्मेदारों पर शिकंजा करते हुए कार्रवाई की। हादसे के लिए पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और मोटरबोट चालक को जिम्मेदार माना। बिना सेफ्टी उपकरण के श्रद्धालुओं को यमुना विहार कराया जा रहा था। नाव में क्षमता से ज्यादा लोग बैठाए गए थे। ठेकेदार ने बिना सूचना जेसीबी से पांटून पुल को खिंचवाया था। लोगों के मना करने पर भी न तो काम रोका, न ही चालक आगे नाव ले जाने से रुका।

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पांच लापता लोगों की तलाश के लिए यमुना में पानी रुकवाया

यमुना में नाव डूबने से लापता लोगों की तलाश के लिए हर जतन किए जा रहे हैं। दूसरे दिन लापता छह लोगों में से एक का शव मिला, जबकि पांच लापता लोगों की तलाश के लिए प्रशासन ने यमुना में हरनौल एस्केप और जानी एस्केप से यमुना में आने वाले पानी को रुकवा दिया। पानी कम होने से सर्च ऑपरेशन चलाने में आसानी होगी और लापता लोगों को जल्द खोजा जा सकेगा।

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यमुना में जलस्तर कुछ कम होने से खोज अभियान में आसानी रहेगी, इस लिहाज से गोकुल बैराज से कुछ पानी शुक्रवार रात को निकलवा दिया था। अब हरनौल एस्केप और जानी एस्केप से यमुना में आ रहे पानी को रुकवा दिया गया है। शुक्रवार से शनिवार शाम तक यमुना का जलस्तर करीब डेढ़ मीटर कम हुआ है। इन दोनों एस्केपों से करीब 250-250 क्यूसिक पानी रोजाना यमुना में आता है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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