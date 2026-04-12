मथुरा नाव हादसा: यमुना से अब तक 13 श्रद्धालुओं के शव बरामद, अभी 3 लापता की तलाश जारी
यूपी में मथुरा के वृंदावन में यमुना में केशीघाट के निकट शुक्रवार को मोटर बोट डूबने के मामले में दो और शव रविवार को यमुना से निकाले गए हैं। इस तरह अब इस हादसे में मृतक संख्या 13 हो गयी है।
यूपी में मथुरा के वृंदावन में यमुना में केशीघाट के निकट शुक्रवार को मोटर बोट डूबने के मामले में दो और शव रविवार को यमुना से निकाले गए हैं। इस तरह अब इस हादसे में मृतक संख्या 13 हो गयी है। डूबी हुई नाव को शनिवार को देर रात एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया। अब लापता लोगों की संख्या 3 हो गई है। उधर पुलिस ने घाट के ठेकेदार और मोटर बोट चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
रविवार को भी तलाशी के लिए अभियान चला। इसमें एक ओर श्रद्धालु का शव यमुना में मिला। अभी भी पुलिस प्रशासन अन्य लापता की तलाश कर रहा है। तलाशी के दौरान एक महिला का शव देवरहा बाबा आश्रम के समीप मिला। अब तक 13 श्रद्धालुओं के शव मिले हैं। लुधियाना के श्रद्धालुओं से भरी नाव शुक्रवार को केशीघाट के निकट पांटून पुल से टकराने के बाद डूब गयी थी। इस हादसे में 10 लोगों की शुक्रवार को ही मौत हो गयी। इन सभी के शव रात में ही पोस्टमार्टम कराने के बाद प्रशासन ने एम्बुलेंस द्वारा लुधियाना भेज दिये। उनके साथ लेखपाल और नायब तहसीलदार को भेजा गया।
शनिवार को लुधियाना निवासी मानिक टंडन का शव एनडीआरएफ टीम ने दोपहर करीब 12 बजे यमुना से निकाल लिया। देर रात करीब दो बजे उस मोटरबोट को भी करीब 30 मीटर गहराई से एनडीआरएफ ने निकाल लिया, जिसमें श्रद्धालु सवार थे। रेस्क्यू अभी भी जारी है। करीब पौन दर्जन मोटर बोट से रेस्क्यू टीमों के साथ अधिकारी जुटे हुए हैं। अब भी तीन लोगों का पता नहीं चल सका है।
लापता हुए लोगों की खोज में 10 किलोमीटर तक यमुना में तलाश
केशीघाट के सामने यमुना में हुए मोटरबोट हादसे के बाद तीन लोगों की तलाश में एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें केशीघाट से स्टीमरों में सवार होकर करीब 10 किमी तक जुटी हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण भी स्टीमरों से भ्रमणशील रहे। सुबह से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, डीप डाइवर, 15वीं वाहिनी आगरा के गोताखोरों की टीमें मोटरबोंटों से केशीघाट से देवराहा बाबा आश्रम घाट से आगे तक करीब 10 किलीमीटर तक पानी में चारों ओर पानी को घुमाकर लापता लोगों को तलाशने में जुट गये।
यमुना का पानी रुकवाया
तीसरे दिन भी लापता 5 लोगों में से मात्र दो का शव मिलने और 3 का शव न मिलने पर प्रशासन ने यमुना में हरनौल एस्केप और जानी एस्केप से यमुना में आने वाले पानी को रुकवा दिया गया है। यमुना में पानी कम होने से रेस्क्यू कर रही टीमों को सर्च ऑपरेशन चलाने में आसानी होगी और लापता लोगों को जल्द खोजा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें