बांके बिहारी मंदिर में यूट्यूबरों पर लगाया प्रतिबंध, मीडिया के प्रवेश को लेकर निर्देश जारी

बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद/अशोक कुमार और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/सदस्य सचिव चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि मंदिर में अनाधिकृत, अपंजीकृत, गैर मान्यता प्राप्त एवं भ्रांति फैलाने वाले यूट्यूबर्स एवं सोशल मीडिया संचालक प्रतिबंधित है।

यूपी में मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद/अशोक कुमार और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/सदस्य सचिव चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि बांके बिहारी जी मंदिर परिसर में मान्यता प्राप्त, पंजीकृत एवं अधिकृत मीडिया को प्रवेश करने हेतु किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। मान्यता प्राप्त, पंजीकृत एवं अधिकृत मीडिया बंधु बांके बिहारी जी मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं।

श्री बांके बिहारी जी मंदिर परिसर में अनाधिकृत, अपंजीकृत, गैर मान्यता प्राप्त एवं भ्रांति फैलाने वाले यूट्यूबर्स एवं सोशल मीडिया संचालक पूर्णतः प्रतिबंधित है। उक्त अनाधिकृत, अपंजीकृत, गैर मान्यता प्राप्त एवं भ्रांति फैलाने वाले यूट्यूबर्स/सोशल मीडिया संचालकों के दृष्टिगत मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा मंदिर में भीड़ प्रबंधन में समस्या उत्पन्न होती है।

रंगभरनी एकादशी से होली तक होंगे विशेष इंतजाम रंगभरनी एकादशी एवं होली के दृष्टिगत मंगलवार को नगर आयुक्त जग प्रवेश ने वृंदावन क्षेत्र की साफ सफाई, दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु बेरिकेटिंग, अवैध होर्डिंग्स/बैनर, प्रकाश एवं लीकेज सहित समस्त व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त द्वारा छटीकरा से विद्यापीठ तक एवं विद्यापीठ-अटला चुंगी मार्गों का भ्रमण करते हुए संपूर्ण क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया। जोनल सेनेटरी ऑफिसर एवं सफाई निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि समस्त मार्गों एवं विशेष रूप से मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था उच्च कोटि की एवं निरंतर बनी रहनी चाहिए।

यह सुनिश्चित किया जाए कि मार्गों पर कहीं भी कूड़े के ढेर न हों तथा स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुखद वातावरण का अनुभव प्राप्त हो। नगर आयुक्त द्वारा नगर क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स एवं बैनरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर उन्हें तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि कहीं भी अवैध होर्डिंग्स या बैनर दिखाई नहीं देने चाहिए।

रंगभरनी एकादशी एवं होली के दौरान आने वाले दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं को मंदिर दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत लगाए जा रहे बैरिकेडिंग कार्यों का भी निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त द्वारा सफाई व्यवस्था के साथ-साथ सीवर लीकेज, पैच वर्क, स्ट्रीट लाइटिंग एवं नगर निगम से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं सुचारू रूप से संचालित रखने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं सहायक नगर आयुक्त को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक, क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी महेश चंद्र, अवर अभियंता (निर्माण) अरुण कुमार आदि उपस्थित रहे।