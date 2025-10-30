Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Mathura Vrindavan Banke Bihari Temple Survey by IIT Roorkee Team Committee Demanded Donation Details
IIT रुड़की की टीम करेगी बांकेबिहारी मंदिर का सर्वे, कमेटी ने मांगा ठाकुरजी के चढ़ावे का ब्योरा

IIT रुड़की की टीम करेगी बांकेबिहारी मंदिर का सर्वे, कमेटी ने मांगा ठाकुरजी के चढ़ावे का ब्योरा

संक्षेप: आईआईटी रुड़की की टीम ठाकुर श्री बांकेबिहारी मंदिर का सर्वेक्षण करेगी। 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। साथ ही कमेटी द्वारा निर्धारित दर्शनों के समय पर भी सहमति बनी है। यह व्यवस्था तीन नवंबर से लागू होगी।

Thu, 30 Oct 2025 10:00 AMSrishti Kunj मथुरा/वृंदावन, हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

आईआईटी रुड़की की टीम ठाकुर श्री बांकेबिहारी मंदिर का सर्वेक्षण करेगी। 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। साथ ही कमेटी द्वारा निर्धारित दर्शनों के समय पर भी सहमति बनी है। यह व्यवस्था तीन नवंबर से लागू होगी। मंदिर पर बनी हाई पावर्ड कमेटी ने बुधवार को अपनी सातवीं बैठक में मंदिर प्रबंधक से ठाकुरजी के चढ़ावे का ब्योरा मांगा है, ताकि उसे सुरक्षित किया जा सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृंदावन के लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन में कमेटी अध्यक्ष एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में तीन घंटे चली बैठक में बांके बिहारी मन्दिर से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू, उमड़े श्रद्धालु; वाहनों के प्रवेश पर रोक

इसमें परिसर के अन्दर रेलिंग लगाने, मन्दिर का तहखाना खुलवाने, मन्दिर की अवसंरचनात्मक दृढ़ता की प्रगति रिपोर्ट के अलावा मन्दिर प्रांगण में खाली स्थान पर अर्द्ध निर्मित स्थल (357 वर्ग गज) में अनियमितता की जांच के लिए गठित त्रिसदस्यीय समिति की प्रगति रिपोर्ट, मन्दिर में हलवाई तय करने, रोज होने वाले व्यय की भुगतान प्रक्रिया, वास्तुकार सदस्य की नियुक्ति, ठाकुर जी के सजीव दर्शन प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) के आवेदनों, मन्दिर के जमा खातों की धनराशि को एमओडी के अंतर्गत जमा करना एवं निजी बैंकों में जमा धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में जमा करने की प्रगति रिपोर्ट तथा गोलक खोलने की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा शामिल है।

बेकार की बातें करने वालों से दूरी बनाएं

कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो बेकार की बातों पर ध्यान लगाते हैं। ऐसे लोगों से जरा दूरी बनाकर चलिए। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए। आने वाले समय में जो बढ़िया से बढ़िया सेवा का अवसर आपको मिला है, उसका सदुपयोग करिए। कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर के सर्वेक्षण और निरीक्षण के लिए आईआईटी रुड़की का पत्र आ गया है। हमें 10 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी।

दर्शनों के समय पर बनी सहमति

कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में गोस्वामी पक्ष से नियुक्त सदस्यों ने पुन: आश्वस्त किया है कि तीन नवंबर से कमेटी द्वारा निर्धारित समय के अनुसार दर्शन मिलेंगे। कहा कि हमारा फोकस भी दर्शनार्थियों को सुविधा देने पर है। गोस्वामी बंधु भी ये समझेंगे कि वास्तव में बिहारी जी की सेवा ही सबका उद्देश्य है। सेवा अगर समय से हो तो दर्शनार्थियों को अच्छे ढंग से दर्शन होंगे और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित होंगी।

कई एजेंसियों ने दिया डेमोस्ट्रेशन

बैठक में कुछ एजेंसियों ने भी अपने-अपने डेमोस्ट्रेशन दिए कि मंदिर के आसपास कैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि इनमें एक एजेंसी है, जो देश के बड़े-बड़े मंदिरों और कॉरिडोर पर काम कर रही है।

आज होगी बैंक अधिकारियों के साथ बैठक

कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जो चढ़ावा आता है, जो कीमती सामान है वह बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। उन पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी बैंकों के सीनियर अफसरों के साथ गुरुवार की शाम को बैठक होगी ताकि बैंकों की कार्यप्रणाली पर चर्चा की जाए। यह भी देखा जाएगा कि बैंक से मंदिर को कितना ब्याज मिल रहा है। करोड़ों रुपये जमा करने वाले बैंकों द्वारा मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि इस पर पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन खेद का विषय है कि बैंकों ने दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं नहीं दीं। बैठक में बैंकों से पूछा जाएगा कि उन्होंने बांके बिहारी की सेवा में जो योगदान देना था, वह क्यों नहीं दिया।

ये रहे मौजूद

बैठक में कमेटी सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मुकेश मिश्रा, सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा विकास कुमार, सदस्य मुंसिफ/सिविल जज मथुरा शिप्रा दुबे, सदस्य सचिव/जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर चन्द्र प्रकाश सिंह, सदस्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, सदस्य नगर आयुक्त मथुरा-वृन्दावन नगर निगम जग प्रवेश, सदस्य उपाध्यक्ष मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण श्याम बहादुर सिंह, सदस्य गोस्वामी राजभोग समूह से शैलेन्द्र गोस्वामी, श्रीवर्धन गोस्वामी, सदस्य/गोस्वामी शयनभोग समूह से दिनेश कुमार गोस्वामी तथा विजय कृष्ण गोस्वामी (बब्बू) मौजूद रहे।

बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी

कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि दर्शन करना तो अपनी श्रद्धा की बात है। मंदिर के प्रांगण और मंदिर के आसपास बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा होगी। सीएमओ को भी गुरुवार को बैठक में बुलाया गया है, जिस पर चर्चा होगी।

वीआईपी पर्ची पर हुआ मंथन

वीआईपी दर्शनों के नाम पर पर्चियों के दुरुपयोग पर डेढ़ माह पूर्व कमेटी ने निर्णय लिया था। गोस्वामी सदस्यों ने कहा कि विशेष लोग उनसे संपर्क करते हैं, जिनके दर्शन की व्यवस्था हो। इस पर आश्वासन दिया, विचार किया।

प्रबंधक से मांगा मंदिर पर चढ़ावे का ब्यौरा

तोशाखाने को लेकर विवाद पर कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि विवाद घर में भी होता है और जब तक उस पर कोई निराकरण नहीं आता है, तब तक अंत नहीं होता है। निराकरण का प्रयास करेंगे। कमेटी अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए विचार करेगी। कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि कुछ ऐसे स्थल हैं, जहां विगत कुछ वर्षों में मंदिर का चढ़ावा आया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। वर्तमान प्रबंधक से कहा गया है कि उसका विवरण कमेटी को दें। कमेटी उस पर विचार विमर्श करने के बाद उस पर शीघ्र ही कोई आदेश पारित करेगी। भगवान पर जो चढ़ावा चढ़ा है, वह कहां रखा गया है। सुरक्षित है या नहीं। उस पर वैधानिक तरीके से कमेटी के सदस्य विचार करेंगे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Mathura News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |