बांकेबिहारीजी को जगमोहन में विराजमान करने की फिर अपील, गुरुवार को गर्भगृह में दिए दर्शन

Feb 20, 2026 09:45 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, वृंदावन
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित बांकेबिहारी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए फिर ठाकुर जी के जगमोहन से दर्शन कराने की अपील की। गुरुवार को हुई आपातकालीन बैठक में पूर्व बैठक के प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित बांकेबिहारी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए फिर ठाकुर जी के जगमोहन से दर्शन कराने की अपील की। गुरुवार को हुई आपातकालीन बैठक में पूर्व बैठक के प्रस्ताव की पुष्टि की गयी। साथ ही सख्ती बरतते हुए मीडिया कर्मियों को मंदिर प्रांगण व जगमोहन आदि क्षेत्रों में कवरेज करने या इंटरव्यू लेने पर रोक लगा दी गई है।

बता दें कि मंगलवार को हाईपावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की 12वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या दो में ठाकुरजी को गर्भ गृह से बाहर लाकर विराजमान करने का अनुरोध गोस्वामियों से किया गया था। इसके बाद बुधवार को सुबह जगमोहन में ठाकुर बांके बिहारी महाराज को विराजमान करने के साथ मंदिर के गर्भ गृह के द्वार पर ताला व जंजीर लगाए जाने की घटना से आक्रोशित सेवायत गोस्वामियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब गुरुवार को हाईपावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की लक्ष्मण शहीद भवन में बैठक हुई। इसके बाद कमेटी सदस्य सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने पत्रकारों से बताया कि आज की बैठक में केवल एक ही मुद्दा रहा, जिसमें ठाकुरजी को जगमोहन में विराजमान करने की अपील पर चर्चा की गई।

मंदिर के शयनभोग सेवायतों द्वारा कल वार्ता के दौरान कहा गया था कि जगमोहन में ठाकुरजी को विराजमान किए जाने को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं है, इसलिए हम ठाकुरजी को जगमोहन में विराजमान नहीं कर सकते। इसके बाद यह आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसमें चर्चा के पश्चात अंततः यह निर्णय हुआ कि हम आज भी मंदिर के सेवायत गोस्वामी जनों से अपील करते हैं कि मंदिर आने वाले भक्तों को आराध्य ठाकुरजी के दर्शन अच्छे से सुलभ हो सके। इसके लिए उन्हें मंदिर जगमोहन में विराजमान करने की व्यवस्था में सहयोग करें।

उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने नारेबाजी की है, उपद्रव किया है उनको चिह्नित किया जाएगा और समय आने पर कार्रवाई होगी। मीडिया कर्मियों को मंदिर प्रांगण, जगमोहन आदि क्षेत्र में कवरेज करने की अनुमति नहीं है। मीडियाकर्मी किसी भी तरह की कवरेज और साक्षात्कार मंदिर के निकास द्वार के बाहर या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थल पर कर सकते हैं। मीडियाकर्मियों को प्रतिबंधित नहीं किया गया, वे मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। पंरतु, मंदिर प्रांगण के अंदर कोई भी कवरेज करने या इंटरव्यू की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुबह जगमोहन, शाम को गर्भगृह में बिहारी जी ने दिए दर्शन

जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बुधवार को सुबह जगमोहन में ठाकुरजी को विराजित किए जाने के विवाद के बाद गुरुवार को सुबह भी मंदिर सेवायत और कमेटी सदस्य ने ठाकुरजी को जगमोहन में विराजित किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर में सुबह से ही भारी पुलिस बल की तैनाती रही। गुरुवार को चांदी के सिंहासन पर विराजित किया गया। शाम को सेवायत ने बुधवार की तरह ही गर्भगृह में ही बिहारी जी के दर्शन करवाये।

कमेटी सदस्य और मंदिर सेवायत श्रीवर्धन गोस्वामी ने बताया कि गुरुवार को भी उन्होंने आराध्य ठाकुरजी को जगमोहन में ही विराजमान कराया है और अपनी पूरी सेवाकाल के दौरान वह ठाकुरजी को जगमोहन में ही विराजमान कराकर श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी ओर बुधवार को मंदिर सेवायत गोस्वामी जनों और श्रद्धालुओं द्वारा किए गए भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सीओ सदर प्रीतम पाल सिंह के नेतृत्व में मंदिर के पट खोलने से लेकर दोपहर को पट बंद होने तक मंदिर में भारी पुलिस बल की तैनाती रही।

दोपहर को गोस्वामी समाज की महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके विरोध प्रदर्शन या किसी हंगामे से पहले मंदिर के कर्मचारियों ने जगमोहन के बाहर कटघरे आदि लगाकर पूर्व की भांति व्यवस्थाओं को कर दिया। इस दौरान पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी पल-पल की स्थिति पर नजर रखे हुए थे। सेवायत हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि कमेटी सदस्य ने दूसरे दिन भी आराध्य ठाकुरजी को जगमोहन में विराजित किया। उन्होंने बताया कि शाम को ठाकुरजी गर्भगृह से ही दर्शन दे रहे थे।

