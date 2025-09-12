वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर बंद, लाइव स्ट्रीम होंगे दर्शन, बढ़ेगा समय

यूपी के मथुरा में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेन्ट कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। कमेटी ने मंदिर के दर्शनों के समय जहां बढ़ा दिया है, वहीं वीआईपी पर्चियां अब नहीं बनेंगी।

यूपी के मथुरा में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेन्ट कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। कमेटी ने मंदिर के दर्शनों के समय जहां बढ़ा दिया है, वहीं वीआईपी पर्चियां अब नहीं बनेंगी। इसके साथ ही कमेटी ने मंदिर के प्रांगण में खाली स्थान पर (लगभग 357 गज) पर पूर्व में हुए अधूरे निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कराने तथा 4.74 एकड़ जमीन खरीदने जैसे कई मुद्दों पर मंथन किया।

गुरुवार को कमेटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद अशोक कुमार की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में बांके बिहारी मन्दिर में दर्शन के लिए वीआईपी पर्ची बंद किये जाने पर विचार मंथन हुआ।

श्री बांके बिहारी जी मंदिर परिसर में वीआईपी हेतु प्रयोग किए जाने वाली गैलरी को हटाए जाने, श्रद्धालुओं के प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था, मंदिर परिसर के अन्दर प्राइवेट गार्ड के साथ-साथ पुलिस तैनात किये जाने, दर्शनार्थियों की भीड़ की व्यवस्था हेतु लाइन (क्यू) व्यवस्था, मंदिर भवन/मंदिर परिसर का आईआईटी रुड़की से आंतरिक स्ट्रक्चर का सर्वे एवं ऑडिट कराने, मंदिर दर्शन का समय बढ़ाने, लाइव स्ट्रीमिंग (सजीव दर्शन) की व्यवस्था कराने, श्री बांके बिहारी मन्दिर के पास कितनी चल-अचल सम्पत्ति है का विवरण, मंदिर में सेंट्रल एयर कंडीशनर लगाये जाने, श्री बांके बिहारी मंदिर गर्भ गृह के बगल में जो कमरा बंद है, उसे खोलने की व्यवस्था, पूर्व से मंदिर प्रबन्धन हेतु कौन-कौन स्टाफ तैनात हैं तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण, ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के प्रांगण में खाली स्थान पर (लगभग 357 गज) पर पूर्व में हुए अधूरे निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कराने, 4.74 एकड़ जमीन खरीदने, प्रोपर्टी मालिकों से नेगोशिएशन हेतु उप समिति का निर्धारण, श्रद्धालु/भक्तगणों से मंदिर में सुविधाओं के विकास हेतु दान लिए जाने के सम्बंध में मंथन किया गया।

इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुआ निर्णय - बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी पर्ची को बंद किया जाएगा। यानि की वीआईपी कल्चर खत्म होगा।

- प्रवेश द्वार से सिर्फ प्रवेश हो तथा निकास द्वार से सिर्फ निकास हो, उक्त व्यवस्था हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तीन दिनों में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

- मंदिर में तैनात सभी पुलिस कर्मचारी एवं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपने दिए गए ड्यूटी स्थान/स्थल पर ही ड्यूटी करें। यदि उक्त स्थल से अन्यत्र विचरण पाया जाएगा, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- वर्तमान में मंदिर सिक्योरिटी में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों को बदलते हुए अच्छी प्राइवेट सिक्योरिटी या रिटायर्ड सैनिकों वाली सिक्योरिटी एजेंसी को व्यवस्था हेतु लाया जाएगा।

- मन्दिर भवन/मंदिर परिसर का आईआईटी रुड़की से आंतरिक स्ट्रक्चर ऑडिट कराये जाने पर सभी ने सहमित प्रदान की गयी।

- बैठक में बांके बिहारी मंदिर के समय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। अब गर्मियों में प्रातः 7 बजे से 7:15 बजे तक आरती, 7:15 बजे से दर्शन चालू हो जाएंगे तथा 12:30 तक होंगे। उसके बाद 12:30 से 12:45 तक आरती होगी। शाम को मंदिर में 4:15 से 9:30 बजे तक दर्शन होंगे तथा 9:30 से 9:45 तक आरती होगी। इसी तरह सर्दियों में प्रातः 8:00 से 8:15 बजे तक आरती, 8:15 से 1:30 बजे तक दर्शन तथा 1:30 से 1:45 तक आरती होगी। शाम को 4 से 9 बजे तक दर्शन तथा 9 से 9:15 तक आरती होगी।

- दर्शन के लाइव स्ट्रीमिंग पर सभी ने सहमति जताई, लगातार लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी।

- श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पास कितनी चल अचल संपत्ति है। उक्त के संबंध 15 दिनों के भीतर वितरण प्राप्त कर समिति के समक्ष रखा जाए। 2013 से 2016 तक के समय का विशेष ऑडिट कराया जाए।