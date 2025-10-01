UP Mathura traffic head constable rescues elderly man from waterlogged car गले तक पानी, पर हिम्मत अडिग; ट्रैफिक कांस्टेबल ने जलभराव में डूबी कार से बुजुर्ग को निकाला बाहर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Mathura traffic head constable rescues elderly man from waterlogged car

मूसलाधार बारिश से जलभराव के बीच मथुरा में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल, एक कार जलभराव के बीच पानी में डूब गई। इस दौरान कार के अंदर एक बुजुर्ग फंस गया। यह देख पास में मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल ने जान की परवाह किए बगैर बुजुर्ग को कार से बाहर निकाला। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मथुराWed, 1 Oct 2025 06:59 PM
गले तक पानी, पर हिम्मत अडिग; ट्रैफिक कांस्टेबल ने जलभराव में डूबी कार से बुजुर्ग को निकाला बाहर

यूपी में मंगलवार को मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। कई जिलों में जलभराव हो गया। इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। इस बीच मथुरा से एक वीडियो सामने आया है। जिसमें जलभराव में डूबी एक कार फंसे बुजुर्ग की ट्रैफिक कांस्टेबल ने जान बचाई। वीडियो के वायरल होने के बाद सभी कांस्टेबल की तारीफ कर रहे हैं।

मूसलाधार बारिश के दौरान मथुरा के नया बस स्टैंड रेलवे पुल के नीचे जलभराव में ही एक गाड़ी घुस गयी। वाहन चालक गाड़ी में बैठे वृद्ध से मना करता रहा, लेकिन वृद्ध गाड़ी को रेलवे पुल के नीचे जलभराव से गाड़ी को निकालने की जिद पर अड़ रहा। परिणामस्वरूप गाड़ी गहरे पानी में पहुंच गयी। गाड़ी में बैठा वृद्ध भी डूबने की स्थिति में आ गया। यह देख वहां तैनात यातायात पुलिस का मुख्य आरक्षी कुलदीप मलिक गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। करीब चार से पांच फीट गहरे पानी में पहुंच कर उन्होंने वृद्ध को जैसे-तैसे सुरक्षित बाहर निकाला।

उधर, गाड़ी चालक ने भी बाहर निकल कर अपनी जान बचायी। काफी देर बाद नगर निगम की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंच गयी। गाड़ी को रस्सों से बांध कर जेसीबी से खींचते हुए जलभराव से बाहर निकाला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मुख्य आरक्षी को प्रशस्ति-पत्र व नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।

भारी बारिश और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत

उधर, मंगलवार को हुई बारिश ने कई जिलों में कहर बरपाया। आकाशीय बिजली गिरने और बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 17 लोगों की मौत हो गई। जबकि 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बुंदेलखंड और मध्य यूपी में 12 लोगों की मौत हुई। इनमें फतेहपुर में चार और कन्नौज व महोबा में तीन-तीन मौतें हुईं। इसके अलावा, चित्रकूट और कानपुर के बिल्हौर में एक-एक व्यक्ति की जान गई। ब्रज क्षेत्र में भी दो लोगों की मौत हुई। मथुरा के सुरीर और आगरा के डौकी में एक-एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। हाथरस में बिजली गिरने से दो किसानों की मौत हो गई। वहीं बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र में सुबह गरज-चमक के साथ दो स्थानों पर बिजली गिरी। इसकी चपेट में आए किसान की मौके पर ही मौत हो गई है।

