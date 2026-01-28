हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची भड़कीं, कहा- घुसपैठियों को देश से भगाओ
संघ शताब्दी वर्ष पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में सोमवार को डॉ. साध्वी प्राची ने जमकर हुंकार भरी। अचलताल स्थित रामलीला मैदान में आयोजित सम्मेलन में कहा कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने घुसपैठियों पर भी जोरदार हमला किया। कहा भारत धर्मशाला नहीं है, जो चाहे, जैसे चाहे यहां आकर रहने लगे। इन्हें बाहर निकालना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत एकजुटता है। उसे बनाए रखेंगे तो भारत को कोई नहीं झुका सकेगा।
हिंदू सम्मेलन प्रांत सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख रामशंकर ने कहा कि संघ की 100 वर्ष की यात्रा विशेष हैं। कार्यक्रम का संचालन राजनरायन सिंह ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष ब्रज भूषण बिंदु, आशा देवी, राजीव भारती, विमल वार्ष्णेय, आलोक, संदेश राज, दीपक अग्रवाल, रतन वार्ष्णेय, लकी, मधुकर के साथ गिहारानगर, अचलताल बस्ती से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जुपिटर लॉज, इंडस्ट्रियल एरिया के हिन्दू सम्मेलन में विभाग प्रचारक गोविंद ने कहा कि हिन्दू समाज को संगठित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को ध्यान देना होगा, क्योंकि हिंदू समाज ही सर्व कल्याणकारी है।
सम्मेलन में आचार्य पवन वशिष्ठ ने हिंदू संस्कार पर जोर देते हुए कहा कि हर माता-पिता को अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति परम्परा की जानकारी समय-समय पर देते रहना चाहिए। कार्यक्रम अध्यक्ष रमेश चंद्र वार्ष्णेय एस्ट्रो ने सभी को संगठित रहने को कहा। श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर हिंदू सम्मेलन समिति लोधा खंड खैर के तत्वाधान में 26 जनवरी सोमवार को श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर में हिंदू सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर योगीराज हितैषी बाबा ने भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता अनमोल जिला प्रचारक खैर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर दीपेंद्र पाल सिंह, सुनील पचौरी, सुमित शहरी, हीरालाल, देवेंद्र चौहान, ऋषि ओम शर्मा, विकास सिंह, देवेंद्र सिंह, वीरेश प्रधान, जितेंद्र प्रधान, महक सिंघल, अंजू राठी उपस्थित रहीं।