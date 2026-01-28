हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची भड़कीं, कहा- घुसपैठियों को देश से भगाओ

संक्षेप: संघ शताब्दी वर्ष पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में सोमवार को डॉ. साध्वी प्राची ने जमकर हुंकार भरी। अचलताल स्थित रामलीला मैदान में आयोजित सम्मेलन में कहा कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने घुसपैठियों पर भी जोरदार हमला किया।

संघ शताब्दी वर्ष पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में सोमवार को डॉ. साध्वी प्राची ने जमकर हुंकार भरी। अचलताल स्थित रामलीला मैदान में आयोजित सम्मेलन में कहा कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने घुसपैठियों पर भी जोरदार हमला किया। कहा भारत धर्मशाला नहीं है, जो चाहे, जैसे चाहे यहां आकर रहने लगे। इन्हें बाहर निकालना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत एकजुटता है। उसे बनाए रखेंगे तो भारत को कोई नहीं झुका सकेगा।

हिंदू सम्मेलन प्रांत सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख रामशंकर ने कहा कि संघ की 100 वर्ष की यात्रा विशेष हैं। कार्यक्रम का संचालन राजनरायन सिंह ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष ब्रज भूषण बिंदु, आशा देवी, राजीव भारती, विमल वार्ष्णेय, आलोक, संदेश राज, दीपक अग्रवाल, रतन वार्ष्णेय, लकी, मधुकर के साथ गिहारानगर, अचलताल बस्ती से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जुपिटर लॉज, इंडस्ट्रियल एरिया के हिन्दू सम्मेलन में विभाग प्रचारक गोविंद ने कहा कि हिन्दू समाज को संगठित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को ध्यान देना होगा, क्योंकि हिंदू समाज ही सर्व कल्याणकारी है।