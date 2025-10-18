Hindustan Hindi News
मथुरा में फांसी पर लटका मिला साधु का शव, आत्महत्या या हत्या की जांच कर रही पुलिस

Sat, 18 Oct 2025 10:54 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, मथुरा
यूपी में मथुरा के थाना रिफाइनरी के अंतर्गत अडूंकी रोड पर गुलाब बाबा मंदिर पर रह रहे साधु बाबा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी। वह फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भिजवाया है।

गुरुवार शाम मंदिर पर रह रहे साधु बाबा नीलेश गिरी (35) की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी। वह फांसी के फंदे पर लटके मिले। इसकी जानकारी होने पर आसपास के लोगों का हुजूम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुला जांच को नमूने कलेक्ट करा शव पोस्टमार्टम को भिजवाया। सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा ने बताया कि अडूंकी रोड पर गुलाब बाबा मंदिर है।

इस पर पुजारी बाबा नीलेश गिरी निवासी पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, सन्यास मार्ग हरिद्वार थे। गुरुवार शाम करीब सवा छह बजे कंट्रोल से सूचना मिलने पर रिफाइनरी थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रथमदृष्टया साधु बाबा ने आत्महत्या की है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।

प्लाट में पेड़ पर लटका था युवक का शव

यूपी में मांट से दिन भर कबाड़ा बीन कर परिवार का पालन पोषण करने वाले युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ पर लटका मिला। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर शव पोस्टमार्टम को भिजवाया। इसकी जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया।

शुक्रवार सुबह लोग घर से जंगल की ओर जा रहे थे। बताते हैं कि तभी मांट क्षेत्र में नोहझील रोड पर बिजलीघर के समीप खाली पड़े प्लाट में पेड़ पर एक युवक का शव लटका देख लोगों में सनसनी फैल गयी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ लग गयी। लोगों से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जानकारी करते हुए शव नीचे उतरवाया।

लोगों ने उसकी शिनाख्त मांट मूला में ईदगाह के समीप निवासी राजू उर्फ फारूक (40) के रूप में की। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भिजवाया। पुलिस ने बताया गया कि मृतक राजू मूल रूप से आसाम का रहने वाला था। वह मांट क्षेत्र में कबाड़ा बीन कर अपना जीवन यापन कर रहा था।