कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मथुरा में रूट डायवर्ट, जानें कहां पार्किंग और कहां से रास्ते बंद

यूपी के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शनिवार तड़के से ही श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीगगेट की ओर वाहने का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों के लिए 25 पार्किंग बनाई गयी हैं तो 95 स्थलों पर बैरियर लगाये जा रहे हैं। मथुरा के अलावा आगरा रेंज के फिरोजाबाद, मैनपुरी जिलों से आ रहे यातायात कर्मी व्यवस्था को संभालेंगे।

एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार यादव ने बताया कि शनिवार तड़के से विभिन्न मार्ग से डीगगेट की ओर आने वाले वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। जन्मस्थान पर जन्मोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 25 स्थलों पर पार्किंग बनाई गयी है।

पार्किंग केजेएस मुख्यद्वार पर अधिकारियों के वाहनों को पार्किंग, नगर पालिका पोतराकुंड के पास वीआईपी पार्किंग, गोकूल रेस्टोरेंट के सामने गोविंद के प्लॉट पर पार्किंग, हाइवे स्थित आईएसबीटी बस स्टैंड पर पार्किंग, रामलीला मैदान कल्याणं करोति संस्था के सामने खाली जगह में पार्किंग, राजेश सैनी के प्लॉट पीएमवी पॉलीटैक्निक कालेज के पास, आर के ज्वेलर्स के प्लॉट जयसिंहपुरा, वृंदावन रोड, मल्टीलेवल पार्किंग विकास बाजार, रामलीला मैदान सदर बाजार पर बड़े वाहनों को, क्लैंसी इंटर कॉलेज मैदान पर, जीआईसी इंटर कालेज पर छोटे वाहन को, नया बस स्टैंड, माल गोदाम रोड पर पार्किंग रहेगी।

प्रतिबंधित मार्ग - गोवर्धन चौराहे से मंडी चौराहा से भूलेश्वर को आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित। रोडवेज बसें औद्योगिक क्षेत्र से मालगोदाम रोड आयेंगी।

- भूतेश्वर तिराहा से जन्मस्थान की और सभी वहन प्रतिबंधित रहेंगे।

- मसानी से डीगगेट की ओर वाहन प्रतिबंधित। मसानी चैराहा से चौकबाजार की ओर वाहन बंद।

- गोकरन तिराहे से चौक की ओर और बैंक बाजार से द्वारिकाधीश की और वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

- बस स्टैंड से भूतेश्वर की ओर वाहन प्रतिबंधित। रोडवेज बस मालगोदाम वाले रास्ते होकर जायेगी।

- स्टेट बैंक चौरासा से कॉमर्शियल, भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी वाहन धौलीप्याऊ होकर जा सकेंगे।

- कृष्णापुरी से सभी प्रकार के वाहन होलीगेट की ओर और जीआईसी कालेज बैरियर से आगे वाहन बंद।

- लक्ष्मीनगर चौराहा से एनसीसी तिराहा सदर के वाहन प्रतिबंधित।

- गोकुल रेस्टोरेंट से मसानी चौराहा की और वाहन प्रतिबंधित खेंगे। जरूरत पर चार पहिया भी बंद रहेंगे।