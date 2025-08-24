UP Mathura Prostitution Gang giving special Services busted 15 girls From Delhi Ranchi Caught स्पेशल सर्विस के नाम पर होता था देह व्यापार, पकड़ी गईं दिल्ली-रांची की लड़कियां, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
स्पेशल सर्विस के नाम पर होता था देह व्यापार, पकड़ी गईं दिल्ली-रांची की लड़कियां

स्पेशल सर्विस के नाम पर मथुरा में देह व्यापार होता था। आगरा-दिल्ली के लोग सेंटर संचालित कर रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का चालान किया। पकड़ी गईं 15 महिलाओं को थाने से जमानत दी गई। दोनों भवनों को सील भी किया गया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुराSun, 24 Aug 2025 10:01 AM
यूपी में मथुरा के कृष्णानगर में पुलिस द्वारा जिन स्पा सेंटरों से शुक्रवार को चार पुरुष और 15 महिलाएं पकड़ी गई थीं, उनमें स्पेशल सर्विस के नाम पर देह व्यापार होता था। पुलिस ने गिरफ्तार किये चार आरोपियों का चालान किया है, वहीं हिरासत में ली गयीं युवतियों को थाने से जमानत दे दी गयी। पुलिस द्वारा प्रकाश में आये छह स्पा संचालक के साथ ही दोनों भवन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिन भवनों में स्पा सेंटर चल रहे थे, उन दोनों भवनों को सील कराया जायेगा। इस प्रकरण में एसएसपी ने चौकी प्रभारी कृष्णानगर को लाइन हाजिर कर दिया है।

विगत दिनों जन सुनवाई के दौरान एसएससपी श्लोक कुमार को शिकायत मिली थी कि कृष्णानगर क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटरों पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने एएसपी/सीओ सिटी आशना चौधरी, डीएसपी अंकुर गौतम को लगाया था। पुलिस ने ग्राहक बन कर जानकारी की तो मामला सही पाये जाने पर सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही दोनों पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को पुलिस टीम के साथ कृष्णानगर क्षेत्र में संचालित ब्लॉसम व हेवन स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की। इससे वहां मौजूद महिला-पुरुषों में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मौके से 15 युवती और चार युवकों को पकड़ा था। इनमें से अधिकांश को कमरों में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था और मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की थी। इस मामले में इंस्पेक्टर क्राइम कोतवाली सुनील कुमार की तहरीर पर सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने नियमानुसार युवतियों को जमानत दे दी, वहीं पकड़े गये चार आरोपी हनी निवासी राधापुरम एस्टेट, मोहम्मद नौमान निवासी चौहान बांगर, सीलमपुर, पूर्वी दिल्ली, देवेश निवासी सुखदेवनगर और शिवम निवासी महोली रोड, वेस्ट प्रताप नगर, कोतवाली का चालान किया है। एसएसपी ने स्पा सेंटरों पर चल रहे अनैतिक देह व्यापार के मामले में लापरवाही पर चौकी प्रभारी कृष्णानगर कुशल पाल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं मामले की जांच सीओ क्राइम अनिल कपरवान को सौंपी है।

पुलिस के अनुसार पूछताछ करने पर पता चला कि स्पा सेंटर सोशल मीडिया के जरिए एड करते थे। इसके अलावा सेंटर ने कुछ लोगों को माउथ पब्लिसिटी के लिए हायर किया हुआ था। जो मथुरा क्षेत्र में मॉ़डल शॉप में लोगों के बीच स्पा सेंटर का प्रचार करते थे। पकड़े गए दो युवकों में एक स्पा सेंटर का प्रचार करने वाला भी शामिल है। उससे भी पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार कस्टमर से स्पेशल सर्विस के बारे में पूछा जाता था। यदि कस्टमर स्पेशल सर्विस की मांग करता था तो उसे चार्ज बताकर सेंटर में कार्यरत महिलाओं को दिखाया जाता था।

पुलिस के अनुसार अभी तक की जांच में सामने आया है कि कृष्णानगर क्षेत्र में दो स्थानों पर आगरा और दिल्ली के छह व्यक्ति किराये पर भवन लेकर पार्टनरशिप में स्पा सेंटर की आड में अनैतिक देह व्यापार का कार्य करा रहे थे। पुलिस इनके साथ ही दोनों भवन के स्वामियों के खिलाफ भी कार्रवआई कर रही है। विवेचक सीओ क्राइम अनिल कपरवान ने बताया कि अभी तक की विवेचना के दौरान स्पा संचालन में आगरा के जीतू राठौर, अशोक तोमर, जितेन्द्र तौमर, कन्हैया पार्टनरशिप में ब्लासम स्पा सैलून और दिल्ली के पंकज कपूर व अरमान हेवन स्पा सेंटर संचालित करने में नाम प्रकाश में आये हैं। इनके साथ ही किराये पर भवन देने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

मौके से बरामद सामान एक नजर

पुलिस के अनुसार मौके से पुलिस टीम ने 30 मोबाइल फोन एन्ड्रायड- कीपैड, करीब 15 हजार रुपये नकदी, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक वोटर आईडी, चार रसीद बुक, 45 आपत्तिजनक सामग्री, 27 रजिस्टर (बही) बरामद किये हैं।

स्पा सेंटरों से पकड़ी गयीं आगरा, दिल्ली,रांची की युवतियां

सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने 15 युवतियों को पकड़ा था। इनमें मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, संत कबीरनगर, दिल्ली और रांची की युवतियां थीं।

एक संचालक के आगरा में चल रहे कई स्पा, एसएसपी ने भेजा पत्र

पुलिस सूत्रों की मानें तो स्पा सेंटरों के बारे में जानकारी की गयी तो पता चला कि एक स्पा संचालक के आगरा में भी कई स्पा सेंटर संचालित हैं। इसकी जानकारी होने पर एसएसपी ने आगरा पुलिस को पत्र भेजा है।

मोबाइल और अन्य साक्ष्यों की हो रही जांच

पुलिस टीम को मौके से 30 मोबाइल फोन, रजिस्टर आदि साक्ष्य मिले हैं। मोबाइलों की जांच कराई जा रही है। इसमें से जो भी जानकारी मिलेगी, इसके आधार पर कार्रवाईकी जायेगी।

एसएसपी, श्लोक कुमार ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान कृष्णानगर क्षेत्र में स्पा सेंटरों पर अनैतिक देह व्यापार की शिकायत मिली थी। इस पर एएएसपी व सीओ को लगाया गया था। दोनों अधिकारियों ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर 19 युवक व युवतियों को पकड़ कर मुकदमा दर्ज कराया गया। स्पा संचालक व भवन स्वामियों के खिलाफ भी कार्रवाई कराई जा रही है। अभी तक पुलिस के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मौके से मिले मोबाइल व अन्य साक्ष्य की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जायेगी।

दोनों भवन होंगेे सील

एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों के साथ ही स्पा सेंटर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं स्पा सेंटर के लिये भवन देने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और भवनों को भी सील कराया जायेगा।

