प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, धुआं देख मची अफरा-तफरी, सामान राख

यूपी के मथुरा में प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में अचानक आग लग गई। उनका फ्लैट वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी में है। उनके फ्लैट में आग लगी तो सोसाइटी में रहने वालों के साथ आस-पास के लोगों और प्रेमानंद महाराज के सेवकों में अफरा-तफरी मच गई।

Jan 11, 2026 02:14 pm IST
यूपी के मथुरा में प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में अचानक आग लग गई। उनका फ्लैट वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी में है। उनके फ्लैट में आग लगी तो सोसाइटी में रहने वालों के साथ आस-पास के लोगों और प्रेमानंद महाराज के सेवकों में अफरा-तफरी मच गई। सोसाइटी में उनका 212 नंबर का फ्लैट है। लोगों ने फ्लैट से अचानक धुंआ उठते देखा था। इसके बाद आग की लपटों ने पूरा फ्लैट घेर लिया। फ्लैट में मौजूद सारा सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मेहनत के बाद दमकर विभाग ने आग पर काबू पाया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार संत प्रेमानंद जी महाराज का सोसाइटी में फ्लैट है। फ्लैट में अचानक धुंआ और फिर आग की लपटे देखीं गईं। आस-पास के लोग आग बुझाने में जुट गए। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का प्राथमिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे के समय प्रेमानंद महाराज फ्लैट में नहीं थे। पिछले एक महीने से प्रेमानंद महाराज श्री राधाहित कैलिकुंज में निवास कर रहे हैं।

सेवादारों पर अभद्रता के आरोप

आग हादसे के बीच प्रेमानंद महाराज के सेवादारों पर अभद्रता के आरोप भी लगे। मौके पर सेवादारों के पुलिसकर्मियों, दमकल विभाग और मीडिया कर्मियों से अभद्रता के कारण तनाव भी व्याप्त रहा। कहा जा रहा है कि सेवादार लोगों को और मीडियाकर्मियों को जबरन रोक रहे थे। बताया गया कि सेवादारों ने कई लोगों के मोबाइल फोन छीने और यहां तक की पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता की।

सेवादारों की अभद्रता के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम केवल आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सेवादारों ने अभद्रता की और फोन छीन लिए। इसके बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन से सेवादारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं, दूसरी ओर दमकल विभाग ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

