यूपी में चला ऑपरेशन बजरंग का डंडा, दौड़ा-दौड़ा कर पुलिस ने 34 साइबर शातिर पकड़े

Feb 23, 2026 09:04 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुरा
मथुरा पुलिस ने 'ऑपरेशन बजरंग' के तहत रविवार सुबह करीब 250 पुलिस वालों को लेकर शेरगढ़ क्षेत्र में ताबड़तोड़ दबिश दी। इसमें 34 को साइबर ठगी में गिरफ्तार किया गया। 45 शातिर खेतों के रास्ते भाग निकले। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, दर्जनों मोबाइल, चार बाइक, एक कार बरामद की है।

मथुरा पुलिस ने ‘ऑपरेशन बजरंग’ के तहत रविवार सुबह करीब 250 पुलिस वालों को लेकर शेरगढ़ क्षेत्र में ताबड़तोड़ दबिश दी। इसमें 34 को साइबर ठगी में गिरफ्तार किया गया। 45 शातिर खेतों के रास्ते भाग निकले। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, दर्जनों मोबाइल, चार बाइक, एक कार बरामद की है। इन सभी पर साइबर ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में रविवार सुबह पांच बजे एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत के नेतृत्व में एएसपी, चार सीओ, 13 थानों की पुलिस और पीएसी बल के जवानों ने शेरगढ़ के गांव जंघावली और विशंभरा की घेराबंदी कर घरों में दबिश दी। इतनी सुबह काफी लोग घरों में सो रहे थे तो कुछ जंगल की ओर नित्य कर्म के लिए जा रहे थे।

भारी संख्या में पुलिस देख गांव में खलबली मच गई। दो-दो सीओ के नेतृत्व में पुलिस व पीएसीकर्मियों ने दोनों गांवों में करीब पांच घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 85 घरों में दबिश देकर साइबर ठगी के आरोप में 34 लोगों को पकड़ा, जबकि 45 आरोपी भाग निकले। कुछ घरों में महिलाएं विरोध करने लगीं, इन्हें महिला पुलिस ने समझाकर शांत किया। छतों से भागने वालों का पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वह खेतों के रास्ते फरार हो गए।

सिंडीकेट बना कर रहे थे साइबर अपराध

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि गोवर्धन, बरसाना, कोसीकलां, शेरगढ़ और बरसाना क्षेत्र के चिन्हित हॉट स्पॉट गावों में साइबर शातिर सिंडीकेट बनाकर ऑनलाइन साइबर अपराध करते हैं। एसएसपी के निर्देशन में पिछले करीब एक माह से इन पर प्रतिबंब पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जा रही थी। इससे स्पष्ट हो रहा था कि फिलहाल चिन्हित किये गये गांवों से सबसे अधिक साइबर फ्राड की गतिविधियां शेरगढ़ के चार गांवों चल रही हैं। इनमें जंघावली और बिशम्भरा गांवों में सबसे अधिक हरकत की जा रही है। इसके बाद शनिवार देर रात एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में दो-दो सीओ की टीमें बना दोनों गांवों में तडके सर्च ऑपरेशन चलाये जाने की योजना बनी और रविवार सुबह पांच बजे से दोनों गांवों में घेराबंदी कर ऑपरेशन बजरंग-टू के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

इस दौरान सीओ गोवर्धन अनिल कुमार सिंह, सीओ मांट संदीप सिंह द्वारा पुलिस टीम के साथ गांव जंघावली और सीओ यातायात आशीष कुमार शर्मा, सीओ महावन श्वेता वर्मा ने पुलिस पीएसी बल के साथ गांव बिशम्भरा में छापेमारी कर 34 को गिरफ्तार किया तो मौके से भागे 45 आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिशें दे रही हैं। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की नई धारा संगठित अपराध के मामले की धारा-111(3) के साथ ही साइबर फ्राड, धोखाधड़ी आदि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। करीब एक दर्जन से अधिक फर्जी आधार कार्ड व करीब तीन दर्जन से अधिक मोबाइल बरामद किये गये हैं।

दोनों गांव से पकड़े साइबर शातिर

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि रविवार को की गयी छापेमारी के दौरान जांघवली से 11 साइबर शातिर पकड़े, 17 भाग गये तो दूसरी ओर गांव बिशम्भरा से 23 साइबर अपराधी गिरफ्तार किये, जबकि 28 मौके से जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रहे l इस प्रकार कुल 34 साइबर अपराधी गिरफ्तार किये गये। भागे 45 साइबर अपराधियों की पुलिस टीम तलाश कर रही है।

एसएसपी, श्लोक कुमार ने कहा कि समन्वय-प्रतिबिंब पोर्टल के आधार पर ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले चिन्हित किये गये हॉट स्पॉट गांवों पर लगातार की जा रही निगरानी में शेरगढ़ क्षेत्र के गांव जंघावली, बिशम्भरा में दो पुलिस टीमें (240 पुलिस जवान) लगाकर सर्च ऑपरेशन चलवाया। 34 लोगों को पकड़ा तो 45 भागे शातिरों की तलाश कराई जा रही है। इससे पूर्व 11 दिसंबर को गोवर्धन के चार गांवो में ऑपरेशन के दौरान 37 को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में जेल भिजवाया था तो दस इनामियों में से पांच को मुठभेड में गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भिजवाया था। ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

