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मामूली बात पर पति ने धारदार हथियार से काटा पत्नी का गला, हत्या कर हुआ फरार

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुरा
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यूपी के मथुरा में नौहझील के गांव मकरंदगढ़ी में सोमवार देर रात दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। जहां नशे के आदी पति ने मामूली कहासुनी पर पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार हो गया।

मामूली बात पर पति ने धारदार हथियार से काटा पत्नी का गला, हत्या कर हुआ फरार

यूपी के मथुरा में नौहझील के गांव मकरंदगढ़ी में सोमवार देर रात दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। जहां नशे के आदी पति ने मामूली कहासुनी पर पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच को नमूने इकट्ठा किये। ससुर ने दामाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

नशे का लगातार विरोध करती थी भावना: पुलिस के अनुसार गांव मकरंदगढ़ी निवासी उमेश नशा करने का आदी था। उसका अकसर पत्नी से इस पर विवाद होता रहता था। सोमवार शाम भी नशा करने को लेकर ही उसका पत्नी भावना (33) से विवाद हुआ था। काफी देर कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया। रात में परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए। देर रात उमेश ने पत्नी भावना के गले पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर डाले। भावना ने तड़प-तड़पकर वहीं दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। मंगलवार सुबह परिजन जागे तो भावना का शव पड़ा देख घरवालों की चीख निकल गई। कुछ ही देर में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा।

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ससुर ने दामाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया

सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नौहझील जगदम्बा सिंह ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दे उपनिरीक्षक अशेष कुमार व पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जांच के नमूने इकट्ठा किए हैं। वहीं इलाका पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज मायके पक्ष को सूचना दी। मृतका के पिता ने दामाद उमेश के खिलाफ बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस आरोपी पति की तलाश में दबिश दे रही है।

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13 साल पहले हुई थी दो भाइयों के साथ शादी

प्रभारी निरीक्षक नौहझील जगदंबा सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब सवा आठ बजे उमेश के रिश्तेदार दीपक ने भावना की हत्या करने की सूचना दी थी। सूचना पर पुलिस टीम के साथ मौका मुआयना किया। मृतका की शादी 13 साल पहले उमेश के साथ हुई थी। इसकी छोटी बहन प्रिया की शादी उमेश के छोटे भाई सुनील के साथ शादी हुई है। भावना के दो बच्चे हैं। इनमें अभिषेक (11) और लड्डू (8) हैं। पति उमेश अत्यधिक नशेबाजी करता था।

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आए दिन शराब पीकर घर में लोगों से गाली गलौज करता था। पत्नी उसको मना करती थी। परिजनों ने बताया कि उसे नशा मुक्ति केंद्र पर भी ले जाया गया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। भावना का मायका गांव नगला सहसू, राया में है। थाना प्रभारी निरीक्षक नौहझील जगदम्बा सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में हत्या की वजह सोमवार देर शाम पति-पत्नी के मध्य नशा करना सामने आया है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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