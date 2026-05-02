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शादी से लगे जाम ने ली युवक की जान, अस्पताल ले जाने को नहीं मिला रास्ता

May 02, 2026 07:44 am ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, मथुरा
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यूपी के मथुरा में शादी के कारण लगे जाम से एक युवक की जान चली गई। करंट से झुलसे युवक को हॉस्पिटल ले जा रहा ऑटो मसानी से गोकुल रेस्टोरेंट के रोड पर शादी समारोहों के जाम में फंस गया। डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया।

शादी से लगे जाम ने ली युवक की जान, अस्पताल ले जाने को नहीं मिला रास्ता

यूपी के मथुरा में शादी के कारण लगे जाम से एक युवक की जान चली गई। करंट से झुलसे युवक को हॉस्पिटल ले जा रहा ऑटो मसानी से गोकुल रेस्टोरेंट के रोड पर शादी समारोहों के जाम में फंस गया। डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया। मथुरा में रोज लगने वाले जाम ने गुरुवार रात एक युवक की जान ले ली। महौली की पौर चौबिया पाड़ा निवासी पूर्व पार्षद बल्लो चतुर्वेदी का पुत्र विवेक चतुर्वेदी कारे (35) को गुरुवार रात घर में कूलर से करंट लग गया। शोर होने पर पड़ोसी भी वहां पहुंचे। आनन-फानन में विवेक को ऑटो से सिम्स हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल पड़े।

मसानी चौराहे से गोकुल रेस्टोरेंट के रास्ते पर शादी समारोहों के कारण जाम लगा था। लोग ऑटो में गंभीर हालत मरीज की दुहाई देते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अंत में गोकुल रेस्टोरेंट से मसानी की ओर वाली सड़क पर उल्टी दिशा में ऑटो ले जाया गया। वहां भी जाम मिला। इस जाम से निकलने में 20-25 मिनट गुजर गए। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने विवेक को मृत घोषित कर दिया। एसएसपी, श्लोक कुमार ने कहा कि इस रोड पर शादी समारोह के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं रहती। इस बारे में एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिया है कि वे यहां का निरीक्षण कर योजना तैयार करें, ताकि यहां जाम की स्थिति न बने।

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

जाम के कारण युवक की जान जाने पर लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अगर समय पर विवेक को इलाज मिल जाता तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाती। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा दिख रहा है। सोशल मिडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि यदि मैरिज होम में शादी के लिए एक हजार से दो हजार लोगों की व्यवस्था है तो पार्किंग की उतनी बड़ी व्यवस्था क्यों नहीं है। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा।

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हर शादी समारोह में इस रोड पर जबरदस्त जाम लगता है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। लोग गुस्सा जताते हुए कह रहे हैं कि एक मौत… और पूरा सिस्टम बेनकाब। क्या अब भी नहीं जागेंगे हम। जो हुआ… वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह हमारी लापरवाही, सिस्टम की कमजोरी और समाज की सच्चाई का आइना है। विवेक चतुर्वेदी को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था…, जाम में फंस कर वह जिंदगी हार गया।

छोटे-छोटे हैं दो बच्चे

विवेक बहुत मिलनसार युवक था। उसके दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी (8) और एक बेटा (6) है। विवेक का शव देखकर उसके पिता और अन्य परिजन बिलख पड़े। विवेक भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता था। उसका अंतिम संस्कार शुक्रवार दोपहर ध्रुवघाट श्मशान पर किया गया।

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मैरिजहोमों की वजह से मसानी-गोकुल रेस्टोरेंट रोड पर रहता है जबरदस्त जाम

मसानी-गोकुल रेस्टोरेंट रोड पर तमाम मैरिज होम हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक-दो को छोड़ दिया जाए तो किसी भी मैरिज होम में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जिनमें है, भी उनमें नाम मात्र की पार्किंग है। ऐसे में होता यह है कि गाड़ियां रोड पर खड़ी होती हैं और पूरा रोड जाम हो जाता है। उस पर बारातों की चढ़त इस जाम को और बढ़ा देती हैं। शादी समारोहों के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि बमुश्किल तीन किलोमीटर लंबे इस रोड को पार करने में एक-डेढ़ घंटा लग जाता है।

डॉ. पुनीत मंगला ने कहा कि प्रशासन को इन मैरिज होमों पर सख्ती से नियम लागू करने पड़ेंगे। साथ ही साथ सड़कों पर भी सख्ती से नियम कायदे लागू करने पड़ेंगे, आखिर सवाल किसी की भी बेशकीमती जान का और बेवजह रोजाना होने वाली परेशानी का है। मुकेश सिंघल ने कहा कि पार्किंग विकराल समस्या है। इसका निदान किसी भी स्थान को (वैन्यू ) मान्यता देने से पूर्व कम से कम 100 वाहनों की पार्किंग का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। बारात का सड़क पर निकलने से भी जाम लगता है। उम्मीद है इस पर कोई कार्रवाई होगी।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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