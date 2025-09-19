पत्थरबाजी पर हुई पंचायत में युवक को चप्पलों से पीटा, बेइज्जती से अवसाद में आत्महत्या की धमकी

यूपी के मथुरा में गांव दुनेटिया में पत्थरबाजी को लेकर चल रही पंचायत में आरोपी युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अवसाद में आए युवक ने आत्महत्या की धमकी दी है।

यूपी के मथुरा में गांव दुनेटिया में पत्थरबाजी को लेकर चल रही पंचायत में आरोपी युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है।

24 अगस्त को योगेंद्र के घर के पड़ोसी कन्हैया के घर पर कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे। एक पत्थर योगेंद्र के घर की ओर आया तो उसने उसे उठाकर वापस फेंक दिया। ये पत्थर अजय के घर जाकर गिरा। पत्थरबाजी की घटना पर 26 अगस्त को गांव में पंचायत आयोजित की गई। इसमें योगेंद्र ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न करने की बात कही।

आरोप है कि इसके बावजूद अजय ने योगेंद्र की पंचायत में ही चप्पलों से पिटाई कर दी। इस पर पंचायत में बैठे लोग उठकर चले गए। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इससे योगेंद्र को अपनी सामाजिक बेइज्जती का अहसास हुआ और मंगलवार को उसने इसकी रिपोर्ट अजय के खिलाफ दर्ज करा दी। अवसाद में आए योगेंद्र ने आत्महत्या करने की बात कही है। वहीं अजय पक्ष के रामप्रकाश ने भी नेम सिंह, योगेंद्र, कर्मवीर व अन्य के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि ये सभी अक्सर उसके घर में ईंट पत्थर फ़ेंकते हैं। कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।