UP Mathura Man Arrested for Commenting on Mohammad Sahab gets Threat to kill Sir tan se juda व्यापारी और उसके परिवार को सर तन से जुदा करने की धमकी, मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बाद बवाल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Mathura Man Arrested for Commenting on Mohammad Sahab gets Threat to kill Sir tan se juda

व्यापारी और उसके परिवार को सर तन से जुदा करने की धमकी, मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बाद बवाल

यूपी के मथुरा में मोहम्मद साहब पर सोशल मीडिया के माध्यम से अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यापारी युवक और उसके परिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुराThu, 11 Sep 2025 10:35 AM
share Share
Follow Us on
व्यापारी और उसके परिवार को सर तन से जुदा करने की धमकी, मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बाद बवाल

यूपी के मथुरा में मोहम्मद साहब पर सोशल मीडिया के माध्यम से अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यापारी युवक और उसके परिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर बुधवार को अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। वहां प्रार्थनापत्र देते हुए हिंदू व्यापारी युवक को फंसाने की साजिश के साथ धमकी दिये जाने के मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बुधवार जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि भरतपुर गेट क्षेत्र में कपड़ा कारोबारी विनय पंडित पर सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी टिप्पणी के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के झूठे आरोप में फंसाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि व्यापारी की विभिन्न प्लेटफार्म की आइडी का किसी ने दुरुपयोग कर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट कर उसका स्क्रीन शाट वाइरल कर दिया था। इसको लेकर गत दिनों समुदाय विशेष के लोगों ने कोतवाली में उसके खिलाफ तहरीर दी थी।

ये भी पढ़ें:जेएस विश्वविद्यालय की चांसलर, पूर्व चांसलर समेत 6 पर मुकदमा, जानें क्या है मामला

पुलिस ने बिना जांच के व्यापारी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद व्यापारी युवक विनय पंडित का फोटो वाइरल कर सर तन से जुदा की धमकियां सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं। गौरक्षक पवन दुबे, नीरज गौतम, गौरक्षक योगी राजपूत, जग्गा, राहुल, कन्हैया राजावत, पंकज ठाकुर आदि हिंदूवादी संगठनों के लोग उपस्थित रहे। मामले में पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। वहीं, विनय के परिवार का कहना है कि विनय और पूरे परिवार को हत्या की धमकी मिल रही है इससे सभी डरे हुए हैं।

Mathura News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |