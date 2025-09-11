व्यापारी और उसके परिवार को सर तन से जुदा करने की धमकी, मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बाद बवाल

यूपी के मथुरा में मोहम्मद साहब पर सोशल मीडिया के माध्यम से अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यापारी युवक और उसके परिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है।

यूपी के मथुरा में मोहम्मद साहब पर सोशल मीडिया के माध्यम से अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यापारी युवक और उसके परिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर बुधवार को अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। वहां प्रार्थनापत्र देते हुए हिंदू व्यापारी युवक को फंसाने की साजिश के साथ धमकी दिये जाने के मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बुधवार जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि भरतपुर गेट क्षेत्र में कपड़ा कारोबारी विनय पंडित पर सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी टिप्पणी के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के झूठे आरोप में फंसाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि व्यापारी की विभिन्न प्लेटफार्म की आइडी का किसी ने दुरुपयोग कर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट कर उसका स्क्रीन शाट वाइरल कर दिया था। इसको लेकर गत दिनों समुदाय विशेष के लोगों ने कोतवाली में उसके खिलाफ तहरीर दी थी।