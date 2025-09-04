UP Mathura Looteri dulhan Woman Married Four times looted groom with cash jewelry तीन निकाह करने के बाद हिंदू बनी युवती ने रचाई चौथी शादी, पति के सामने ऐसे खुला राज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के मथुरा में तीन बार की निकाह कर चुकी महिला द्वारा अविवाहित हिन्दू युवती बता शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की महिला व उसके सहयोग को मांट पुलिस ने मंगलवार रात करीब साढ़े सात बजे गिरफ्तार कर लिया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुराThu, 4 Sep 2025 08:41 AM
यूपी के मथुरा में तीन बार की निकाह कर चुकी महिला द्वारा अविवाहित हिन्दू युवती बता शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की महिला व उसके सहयोग को मांट पुलिस ने मंगलवार रात करीब साढ़े सात बजे गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से जेवर, नकदी बरामद कर पूछताछ के बाद चालान कर दिया गया।

मामला थाना मांट के गांव जावरा का है। गांव निवासी वीरेंद्र के परिजनों से गांव की सुखवीर की पत्नी व साले निवासी प्रवीन निवासी ढकू, राया ने वीरेंद्र की शादी कराने की बात कही थी। महिला ने शादी कराने के लिये दो लाख रुपये लेकर जल्द शादी कराने को कहा था। आरोप है कि इन लोगों ने मुस्लिम व तीन बार निकाह कर चुकी युवती को हिन्दू नाम काजल पुत्री महेश निवासी भुजपुरा अलीगढ़ बताते हुए 26 अगस्त को दो लाख रुपये लेकर भांडीरवन में वट वृक्ष के नीचे शादी कराने के खर्चे के रूप में लिए थे।

उसी दिन सभी आरोपी तथाकथित महिला को लेकर भांडीरवन के वट वृक्ष पर पहुंचे, जहां वीरेंद्र व महिला काजल ने एक दूसरे को माला पहनाई। वहां के सेवायत ने उनका सहयोग किया। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने तीन के साथ निकाह व चौथे के साथ लिव इन में रहना स्वीकारा। पुलिस ने महिला व सहयोगी जावेद को गिरफ्तार कर चालान किया है।

घर से भागने पर हुआ शक

बताते चलें कि भांडीरवन में शादी के बाद काजल (वास्तविक नाम गुलब्सा) जावरा आ गई और खूब नाच गाना भी हुआ था। वीरेंद्र व काजल पति पत्नी की तरह रहने लगे। दो सितम्बर को अचानक वह घर से निकली। परिजनों को शक हुआ तो उसका पीछा करने पर जावरा नहर पटरी पर एक कॉलेज के पास वह अपने एक साथी जावेद निवासी भुजपुरा अलीगढ़ के साथ मिली। इस पर वीरेंद्र व उसके अन्य सहयोगी दोनों को थाना मांट ले आये। आरोप है कि काजल वीरेंद्र के घर से नगदी व जेवर भी चुरा ले गयी थी।

आधा दर्जन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

वीरेंद्र की तहरीर के आधार पर थाना मांट पुलिस ने जावेद, काजल उर्फ गुलब्सा, सुखबीर, प्रवीन व दो महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने काजल व उसके सहयोगी जावेद को गिरफ्तार कर बुधवार को चालान कर कोर्ट में पेश करने भेज दिया। वहीं अलीगढ़ के एक मीट कारोबारी को पूछताछ के बाद पुलिस ने क्लीन चिट दे दी।

लुटेरी दुल्हन ने रचाई चौथी शादी, गिरफ्तार

मांट पुलिस ने पकड़ी महिला से कड़ाई से पूछताछ करने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोपी काजल ने अपना असली नाम गुलब्सा बताया। इस दौरान उसने बताया कि उसका पहला निकाह मामू भांजा, घटिया, आगरा निवासी फुरकान के साथ हुआ था।

दूसरा निकाह फिरोजाबाद निवासी सलमान के साथ हुआ था। तीसरा निकाह झलकारी नगर अलीगढ़ निवासी आमिर के साथ हुआ था। वर्तमान में अलीगढ़ के भुजपुरा निवासी जावेद के साथ लिव इन में रह रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक मांट जसवीर सिंह ने बताया कि इन लोगों का पूरा एक रैकेट है, जो झूठ बोलकर शादी कराते हैं और शादी के बाद मौका मिलते ही दुल्हन घर का सामान समेट कर भाग जाती है।

शादी के नाम पर ली गई रकम व घर से समेटे सभी सामान का आपस में बंटवारा कर लेते हैं। पूछताछ के बाद बुधवार रात पुलिस ने आरोपी महिला व उसके सहयोगी जावेद को थाने से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से घर से ले जाये गये पांच हजार रुपये, चांदी की पायजेब, सोने की अंगूठी बरामद कर चालान किया है।

