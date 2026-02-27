मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर लठामार होली आज, यमुना मैया की पूजा के बाद रंगभरनी एकादशी

श्रीकृष्ण-जन्मभूमि की प्रसिद्ध लठामार होली का आयोजन शुक्रवार को रंग भरनी एकादशी पर भव्यता से किया जायेगा। रंगारंग लठामार होली की तैयारियां पूर्ण कर लीं गईं है। शुभारम्भ शुक्रवार 27 फरवरी को सायं 4 बजे गुरु शरणानन्द महाराज द्वारा किया जायेगा।

श्रीकृष्ण-जन्मभूमि की प्रसिद्ध लठामार होली का आयोजन शुक्रवार को रंग भरनी एकादशी पर भव्यता से किया जायेगा। रंगारंग लठामार होली की तैयारियां पूर्ण कर लीं गईं है। श्रीकृष्ण-जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि श्रीकृष्ण-जन्मभूमि की लठामार होली का शुभारम्भ शुक्रवार 27 फरवरी को सायं 4 बजे गुरु शरणानन्द महाराज द्वारा किया जायेगा। ब्रज की परंपरागत होली रसिया गायन एवं नृत्य के उपरान्त पुष्प होली के दर्शन उपस्थित श्रद्धालुजन करेंगे। तदोपरान्त ब्रज के विभिन्न भागों से पधारे कलाकार लठामार होली के साथ-साथ नृत्य. भावपूर्ण लठामार होली का भी प्रदर्शन करेंगे।

संस्थान प्रबंध समिति के सदस्य गापेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि टेसू के फूलों से निर्मित प्राकृतिक रंग भक्तों को प्रिया-प्रियतम को रंग से सराबोर कर होली के आनन्द में विशिष्ट रस प्राप्त करायेंगे। रंग एवं गुलाल वर्षा के लिए स्वचालित यंत्रों का उपयोग श्रद्धालुजनों को होली के विशिष्ट आनन्द की अधिकाधिक अनुभूति करायेंगे। चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीकृष्ण-जन्मभूमि के पवित्र प्रांगण में आयोजित होली में मंदिर के अनुकूल मर्यादा का पालन करें।

मंदिर परिसर की मर्यादा के विपरीत आचरण जैसे जूते-चप्पल उछालना आदि कृत्य करने वाले तत्वों से पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से कड़ाई से निपटा जायेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि कोई भी इलैक्ट्रानिक सामान एवं प्रतिबंधित सामान साथ लेकर न आये। गोपेश्वर चतुर्वेदी ने बताया कि श्रद्धालु बाहर से पानी की बोतल और रंग-गुलाल लेकर न आयें। ऐसा सुरक्षा की द्रष्टि से निर्णय लिया गया है।

द्वारकाधीश मंदिर में कुंज की होली आज पुष्टिमार्ग संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में राजाधिराज कुंज में विराजमान होकर अपने भक्तों के संग होली खेलेंगे। इस दौरान प्रभु द्वारकानाथ अपने भक्तों पर टेसू के फूलों से बने रंग से होली खेलेंगे। मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि शुक्रवार को रंग भरनी एकादशी पर्व है। इस एकादशी को पुष्टीमार्ग सप्रदाय में कुंज एकादशी भी कहते हैं।

इस दिन पुष्टीमार्गीय मंदिरों में आराध्य देवों के कुंज की होली खेलने की परम्परा है। इसी के परिपालन में मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भी राजाधिराज कुंज की होली खेलेंगे। ठाकुर जी प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक भक्तों के साथ कुंज में विराजमान होकर होली खेलेंगे। उन्होंने समस्त धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध किया है कि वे कुंज की होली के दर्शन का आनंद उठाकर अपने आप को धन्य करें।

गांव मरहला मुक्खा में होली महोत्सव आज ब्रज में होली की धूम के बीच क्षेत्र के समीपवर्ती गांव मरहला मुक्खा में फाल्गुन सुदी एकादशी पर पारंपरिक होली महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यहां नगाड़े (बम्बों), ढप, ढोल व मृदंग की तान पर हुरियारे और हुरियारिनें नृत्य करते हैं तथा सामूहिक गायन होता है, जिसे देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं।

परंपरा के अनुसार ग्रामीण तड़के यमुना मैया की पूजा-अर्चना के बाद एकादशी मनाते हैं। बरौठ, देदना, मकदमपुर, पालखेड़ा, सुहागपुर, सलाखा, पारसौली, बाजना, मानागढ़ी, तिलकागढ़ी, मुसमुना, भैरई, इनायतगढ़, दौलतपुर, छिनपारई सहित कई गांवों के लोग मेले में भाग लेते हैं। मेला स्थल पर अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। यह होली महोत्सव 28 फरवरी से 1 मार्च सुबह 9 बजे तक चलेगा।