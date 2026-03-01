चंद्र ग्रहण के कारण कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन का समय बदला, होलिका दहन को लेकर पुलिस अलर्ट
यूपी के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान (श्रीकृष्ण जन्मभूमि) पर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 3 मार्च 2026 की सांय खग्रास चन्द्रग्रहण होने के कारण मंगलवार 3 मार्च को प्रातः 5 बजे मंगला आरती के साथ सभी मंदिरों के पट खुलेंगे, प्रातः 6 बजे पट बन्द होंगे। चन्द्रग्रहण मोक्ष के उपरान्त मंगलवार की शाम 8 बजे सभी मंदिरों के पट उत्थापन आरती के साथ पुनः एक साथ खुलेंगे रात्रि 9 बजे नियत समय सभी मंदिरों के पट बन्द होंगे।
1932 स्थलों पर होगा होलिका दहन, अलर्ट
होलिका दहन से लेकर धुलेंडी तक के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। एसएसपी ने थाना पुलिस कर्मियों को निर्देश दिये हैं कि होलिका दहन से लेकर धुलेंडी को लेकर अपने-अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहें। शराब पीकर हुडदंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। पुलिस पीआरवी लगातार भ्रमण शील रहेगी।
आगामी मार्च की रात व तीन मार्च सुबह जिले में होलिका दहन होगा। इसके बाद धुलेंडी पर रंगों की होली खेली जायेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार का उपद्रव न हो शराब पीकर हुडदंग करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन ने इंताजामात कर दिये गये हैं। बताते चलें कि जिले में 1932 स्थलों पर होलिका दहन होना है। इसके लिये थाना पुलिस द्वारा होलिका दहन करने वाले लोगों से सम्पर्क कर स्पष्ट किया गया कि वह शांति पूर्वक तरीके से होलिका दहन करायें इस दौरान अगर कोई उपद्रव करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। वहीं धुलेंडी के दिन पुलिस, पीआरवी और क्यूआरटी लगातार थाना क्षेत्रों में भ्रमण शील रहेगी ताकि शराब पीकर हुडदंग करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इतना ही नहीं डीजे बजाने वालों पर भी निगाहें रखी जायेंगी।
इलाका पुलिस ने सभी जगह चिन्हित कर डीजे बजाने और डीजे लगवाने वालों को धीमी गति से फूहड गाने न बजाने की हिदायत दी गयी है। इतना ही नहीं होली प्रेम भाई चारे का त्यौहार है डीजे बजवाकर उपद्रव करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही डीजे वाले को भी बक्सा नहीं जायेगा। एसएसपी ने सीओ को अपने-अपने सर्किल में धुलेंडी वाले दिन भ्रमणशील रहने के निर्देश दिये हैं। पुलिस लगातार नजर रखेगी। इतना ही नहीं पूर्व में होली पर्व के दौरान विवाद करने वालों को पाबंद किया गया कर हिदायत दी है कि अगर उपद्रव किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
जिले भर में होलिका दहन संख्या थानावार
कोतवाली 149
गोविंदनगर 101
सदरबाजार 44
वृंदावन 62
जैंत 70
जमुनापार 98
गोवर्धन 70
मगोर्रा 114
बरसाना 52
छाता 52
शेरगढ़ 64
कोसीकलां 60
मांट 97
नौहझील 131
सुरीर 75
महावन 64
बलदेव 131
राया 209
फरह 104
रिफाइनरी 57
हाइवे 128
एसएसपी, श्लोक कुमार ने कहा कि होली त्योहार को प्रेम और भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनायें। इस दौरान अनावश्यक या शराब पीकर हुडदंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। होलिका दहन से लेकर धुंलेंडी वाले दिन थाना पुलिस,पीआरवी टीमें लगातार अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहेंगी।
