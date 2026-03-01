चंद्र ग्रहण के कारण कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन का समय बदला, होलिका दहन को लेकर पुलिस अलर्ट

Mar 01, 2026 10:30 am IST

यूपी के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान (श्रीकृष्ण जन्मभूमि) पर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 3 मार्च 2026 की सांय खग्रास चन्द्रग्रहण होने के कारण मंगलवार 3 मार्च को प्रातः 5 बजे मंगला आरती के साथ सभी मंदिरों के पट खुलेंगे, प्रातः 6 बजे पट बन्द होंगे।

यूपी के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान (श्रीकृष्ण जन्मभूमि) पर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 3 मार्च 2026 की सांय खग्रास चन्द्रग्रहण होने के कारण मंगलवार 3 मार्च को प्रातः 5 बजे मंगला आरती के साथ सभी मंदिरों के पट खुलेंगे, प्रातः 6 बजे पट बन्द होंगे। चन्द्रग्रहण मोक्ष के उपरान्त मंगलवार की शाम 8 बजे सभी मंदिरों के पट उत्थापन आरती के साथ पुनः एक साथ खुलेंगे रात्रि 9 बजे नियत समय सभी मंदिरों के पट बन्द होंगे।

1932 स्थलों पर होगा होलिका दहन, अलर्ट होलिका दहन से लेकर धुलेंडी तक के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। एसएसपी ने थाना पुलिस कर्मियों को निर्देश दिये हैं कि होलिका दहन से लेकर धुलेंडी को लेकर अपने-अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहें। शराब पीकर हुडदंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। पुलिस पीआरवी लगातार भ्रमण शील रहेगी।

आगामी मार्च की रात व तीन मार्च सुबह जिले में होलिका दहन होगा। इसके बाद धुलेंडी पर रंगों की होली खेली जायेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार का उपद्रव न हो शराब पीकर हुडदंग करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन ने इंताजामात कर दिये गये हैं। बताते चलें कि जिले में 1932 स्थलों पर होलिका दहन होना है। इसके लिये थाना पुलिस द्वारा होलिका दहन करने वाले लोगों से सम्पर्क कर स्पष्ट किया गया कि वह शांति पूर्वक तरीके से होलिका दहन करायें इस दौरान अगर कोई उपद्रव करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। वहीं धुलेंडी के दिन पुलिस, पीआरवी और क्यूआरटी लगातार थाना क्षेत्रों में भ्रमण शील रहेगी ताकि शराब पीकर हुडदंग करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इतना ही नहीं डीजे बजाने वालों पर भी निगाहें रखी जायेंगी।

इलाका पुलिस ने सभी जगह चिन्हित कर डीजे बजाने और डीजे लगवाने वालों को धीमी गति से फूहड गाने न बजाने की हिदायत दी गयी है। इतना ही नहीं होली प्रेम भाई चारे का त्यौहार है डीजे बजवाकर उपद्रव करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही डीजे वाले को भी बक्सा नहीं जायेगा। एसएसपी ने सीओ को अपने-अपने सर्किल में धुलेंडी वाले दिन भ्रमणशील रहने के निर्देश दिये हैं। पुलिस लगातार नजर रखेगी। इतना ही नहीं पूर्व में होली पर्व के दौरान विवाद करने वालों को पाबंद किया गया कर हिदायत दी है कि अगर उपद्रव किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

जिले भर में होलिका दहन संख्या थानावार कोतवाली 149

गोविंदनगर 101

सदरबाजार 44

वृंदावन 62

जैंत 70

जमुनापार 98

गोवर्धन 70

मगोर्रा 114

बरसाना 52

छाता 52

शेरगढ़ 64

कोसीकलां 60

मांट 97

नौहझील 131

सुरीर 75

महावन 64

बलदेव 131

राया 209

फरह 104

रिफाइनरी 57

हाइवे 128