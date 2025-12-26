यादव कृष्ण के वंशज नहीं… बयान पर इंद्रेश महाराज ने मांगी माफी, कहा- सब ठाकुर जी के हैं

संक्षेप: प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने यादवों को लेकर विवादित बयान दिया। इसके बाद यादव समुदाय ने आपत्ति जताई और इसपर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने अब अपने इस बयान को लेकर माफी मांग ली है।

प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने यादवों को लेकर विवादित बयान दिया। इसके बाद यादव समुदाय ने आपत्ति जताई और इसपर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने अब अपने इस बयान को लेकर माफी मांग ली है। उन्होंने हाथ जोड़कर यादव समुदाय से माफी मांगी और कहा कि वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। बता दें कि विवादित बयान की वीडियो चार साल पुरानी है जो हाल ही में दोबारा वायरल होने के कारण विवादों में घिर गई।

दरअसल, इंद्रेश महाराज की वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं कि यादव भगवान श्रीकृष्ण की संतान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यादव सोचते हैं कि वे भगवान की संतान हैं। यह सच नहीं है। भगवान के जाने के बाद एक भी यदुवंशी जीवित नहीं बचा। भगवान ने स्वयं जाने से पहले सभी का नाश कर दिया था। तो ये लोग कैसे बच गए? इस टिप्पणी के बाद से मथुरा के यादव समुदाय में आक्रोश फैल गया। इन्होंने इंद्रेश महाराज के दावे को सिरे से खारिज कर दिया।

इसी के बाद अब इंद्रेश महाराज ने माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से अगर यादव समाज आहत हुआ है, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि 4-5 साल पहले की एक कथा में किसी राजघराने के व्यक्ति ने कुछ भाव बताए और वो हमने कथा में कह दिए। उन्होंने कहा कि मेरे कई मित्र और जानकारी यादव समाज के हैं। हम प्रेम भाव से कथा करते हैं और विवाद में नहीं पड़ना है। हमें आपस में अलग होने के लिए कोई विषय नहीं है, इसलिए कई अराजकतत्व ऐसा करवा देते हैं कि हम लोग ही आपस में लड़ लें। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने उस बयान के बाद कई अन्य कथाओं में पहले ही इस विषय को स्पष्ट कर दिया था लेकिन वह अंश लोगों के संज्ञान में नहीं आ सका।