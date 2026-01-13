मथुरा में आधी रात चली गोलियां, पत्नी की हत्या के आरोपी पति और दोस्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के मथुरा में दिसंबर 2025 में हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतका के पति और उसके दोस्त को बरेली बाईपास पर हुई पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ है, जबकि पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान बरामद किया है।

यूपी के मथुरा में पुलिस ने दिसंबर 2025 में हुई एक महिला हत्याकांड का खुलासा किया है। साथ ही मृतका के पति और उसके दोस्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ बरेली बाईपास पर हुई। आरोपितों के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 28 दिसंबर 2025 को रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद हुआ था। बाद में उसकी पहचान अनीता के रूप में हुई। मामले की गहन जांच और आरोपियों की लगातार तलाश के बाद पुलिस टीम ने दोनों को घेर लिया, जिसके दौरान मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अनीता के पति राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके दोस्त ललित को गोली लगने से चोट आई। घायल ललित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, .315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी (सीओ) रिफाइनरी अनिल कुमार कपरवान ने बताया, '28 दिसंबर 2025 को रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिला था। जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसके पति राकेश और उसके दोस्त ललित ने की थी। रिफाइनरी पुलिस की कड़ी मेहनत से इस हत्याकांड का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया। इस मामले में बरेली बाईपास पर पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें ललित गोली लगने से घायल हुआ और राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से हथियार और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।'