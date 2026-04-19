यूपी पुलिस की तरह ही मथुरा में होगी होमगार्ड भर्ती परीक्षा, 42 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल
होमगार्ड परीक्षा के लिये सरकार द्वारा पहली बार होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा परीक्षा करायी जा रही है। यूपी के मथुरा में 25, 26 व 27 अप्रैल को यह परीक्षा होगी, जिसमें 42 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे।
UP Jobs: अब होमगार्ड स्वयंसेवक जवानों को भी पुलिस भर्ती की तरह परीक्षा पास करने के बाद चयनित हो सकेंगे। पहले जिला स्तर पर ही होमगार्ड की भर्ती हो जाती थी। होमगार्ड परीक्षा के लिये सरकार द्वारा पहली बार होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा परीक्षा करायी जा रही है। यूपी के मथुरा में 25, 26 व 27 अप्रैल को यह परीक्षा होगी, जिसमें 42 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे।
पुलिस प्रशासन नकल विहीन व पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा कराये जाने को लेकर तैयारी में जुट गया है। होमगार्ड परीक्षाओं को नकल विहीन, पारदर्शिता पूर्ण तरीके से कराये जाने को लेकर पांच सीओ के अलावा करीब साढ़े चार सैंकड़ा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिये लगाया जा रहा है। बताते चलें कि प्रदेश में पहली बार होमगार्ड स्वयं सेवकों के 41 हजार 424 रिक्तपदों के लिये पुलिस की तरह भर्ती परीक्षा कराई जा रही है।
इसके लिए 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपी गयी है। भर्ती बोर्ड द्वारा आगामी 25, 26 व 27 अप्रैल को दो पालियों में होमगार्ड की भर्ती परीक्षा होगी। इसका मुख्य कारण पहले होमगार्ड की भर्ती शारीरिक दक्षता व इंटरव्यू के आधार पर होती थी, इसमें धांधली की आशंका बनी रती थी।
जिले में 17 केन्द्रों पर देंगे 42 हजार अभ्यर्थी परीक्षा
प्रदेश में पहली बार हो रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा 74 जिलों में कराई जा रही हैं। बात मथुरा की करें तो जिले में 17 परीक्षा केन्द्रों पर तीन दिन तक चलने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 42 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बताते चलें कि प्रत्येक पाली में सात हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस तरह तीन दिन में छह पालियों में होने वाली परीक्षा में 42 हजार अभ्यर्थी भाग लेंगे।
भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज से सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया है। अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस जिले और किस शहर में आयोजित की जाएगी। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों को आने-जाने की योजना बनाने में आसानी होगी।
एडमिट कार्ड तीन दिन पहले मिलेगा
भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा के विस्तृत एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से ठीक 3 दिन पहले ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। 25 अप्रैल की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 22 अप्रैल से मिलेंगे। 26 अप्रैल की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 23 अप्रैल से मिलेंगे। 27 अप्रैल की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 24 अप्रैल से मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें