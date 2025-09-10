UP Mathura Dog cat Rabbit Registration Charges Fixed Check amount Details कुत्ते, बिल्ली और खरगोश का कराना होगा पंजीकरण, जानें कितना करना होगा खर्चा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Mathura Dog cat Rabbit Registration Charges Fixed Check amount Details

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुराWed, 10 Sep 2025 10:34 AM
कुत्ते, बिल्ली और खरगोश का कराना होगा पंजीकरण, जानें कितना करना होगा खर्चा

यूपी के मथुरा में यदि आपने घर में देश-विदेशी नस्ल का कुत्ता, बिल्ली और खरगोश भी पाल रखा है तो अब आपको नगर निगम मथुरा-वृंदावन में निर्धारित शुल्क देकर उनका पंजीकरण कराना होगा। यही नहीं अपने पशु की नस्ल, आयु, लिंग, रंग एवं आवश्यक कागज़ात, फोटो पहचान-पत्र एवं वैक्सीनेशन प्रमाण-पत्र भी देने होंगे। इसके साथ ही डॉग कैचर टीमों का गठन करते हुए कुत्तों की नसबंदी का अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंगलवार को नगर निगम सभागार में अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर क्षेत्र में आवारा श्वानों की समस्या के प्रभावी निस्तारण एवं पालतू कुत्तों/अन्य पालतू पशुओं के पंजीकरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बैठक में योजना बनायी गयी। बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जोनल सेनेटरी ऑफिसर, समस्त स्वच्छता निरीक्षक एवं श्वान लिपिक उपस्थित रहे। कुत्तों की नसबंदी एवं टीकाकरण का कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए, ताकि अनियंत्रित वृद्धि एवं बीमारियों की संभावना को रोका जा सके।

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि नगर क्षेत्र में विभिन्न डॉग कैचर टीमों का गठन कर नियमित रूप से श्वानों को पकड़ा जाए। नगर निगम क्षेत्र में अब पालतू कुत्तों एवं अन्य पालतू पशुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण न कराने पर पालतू पशु के मालिक पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। बिना पंजीकरण वाले पालतू कुत्तों को नगर निगम की टीम द्वारा एनीमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ले जाया जाएगा।

बैठक में तय किया गया कि देसी नस्ल के कुत्ते के लिए 100 रुपये, विदेशी नस्ल के कुत्ते के लिए 500 तथा अन्य छोटे पालतू जानवर (बिल्ली, खरगोश आदि) के लिए 100 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा। पंजीकरण नगर निगम मथुरा-वृंदावन के मथुरा जोन एवं वृंदावन जोन कार्यालय पर कराया जा सकता है।

