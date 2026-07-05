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सगाई फंक्शन में कई राउंड फायरिंग, अवैध संबंध के चलते चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुरा
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सगाई फंक्शन में कई राउंड फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। एक युवक ने अवैध संबंध के चलते चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को मौके से हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है।

सगाई फंक्शन में कई राउंड फायरिंग, अवैध संबंध के चलते चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या

यूपी के मथुरा में गोवर्धन रोड स्थित ज्योति फार्म हाउस पर शनिवार शाम करीब 05:30 बजे एक युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। इस घटना वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही हथियार समेत दबोच लिया है। पुलिस के अनुसार वारदात के पीछे अवैध संबंध का मामला है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 5:30 बजे थाना हाईवे पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि गोवर्धन रोड स्थित ज्योति फार्म हाउस में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी प्रवीन कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गये। ज्योति फार्म हाउस में पारसौली निवासी श्याम की बेटी का लगन सगाई समारोह था। सगाई में नौहझील थानांतर्गत पारसौली निवासी गजेंद्र (26) भी आया था। शाम करीब 05:30 बजे गजेंद्र और उसके चचेरे भाई पवन चौधरी में विवाद हुआ।

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पुलिस के अनुसार इस दौरान पवन चौधरी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गजेंद्र को गोली मार दी। पुलिस के अनुसार इस दौरान कई राउंड गोलियां चलाई गईं। गोलियां चलने से सगाई समारोह में हड़कंप मच गया। विवाद से बचने के लिए कुछ लोग वहां से तुरंत चले गये। इधर गोली लगने से गजेंद्र वहीं पर गिर पड़ा। यह देख उसे एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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बताया गया कि गजेंद्र ठेकेदारी करता था। उसकी मौत की खबर मिलने पर उसके परिवार में कोहराम मच गया। पारसौली से अन्य परिजन मथुरा पहुंच गये। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को लाइसेंसी पिस्टल सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। मामले में पुलिस जांच में जुटी है।

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सीओ रिफाइनरी, प्रवीन कुमार मिश्रा ने इस मामले के बारे में जानाकरी देते हुए कहा कि ज्योति फार्म हाउस गोवर्धन रोड पर पवन चौधरी द्वारा अपने चचेरे भाई गजेंद्र की गोली मारकर हत्या करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और अभियुक्त पवन चौधरी को मय लाइसेंसी पिस्टल के गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते उसने हत्या की है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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