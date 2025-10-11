चीफ लोको पायलट के पास मिली करोड़ों की संपत्ति, ब्योरा नहीं देने पर चार्जशीट जारी

यूपी के मथुरा में रेलवे के लोको पायलट करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। गोपनीय शिकायत पर हुई जांच के बाद चीफ लोको पायलट पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उन्हें चार्जशीट दी गई है।

यूपी के मथुरा में रेलवे के लोको पायलट करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। गोपनीय शिकायत पर हुई जांच के बाद चीफ लोको पायलट पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उन्हें चार्जशीट दी गई है। रेलवे में चीफ लोको पायलट के पद पर कार्यरत रहते हुए सावन कुमार ने करोड़ों रुपये की सम्पत्ति खरीद ली। इसकी शिकायत जब उच्चाधिकारियों से हुई तो रेलवे सतर्कता विभाग ने जांच की। सतर्कता विभाग ने सावन कुमार से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

वह सतर्कता विभाग को अर्जित की गई सम्पत्ति के बारे में कोई सही ब्योरा उपलब्ध कराने में नाकामयाब रहे। इस पर वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/ओपी एवं अनशासिनक प्राधिकारी उत्तर मध्य रेलवे आगरा पवन कुमार जयंत ने सावन कुमार को चार्जशीट दी है, जिसमें कहा गया है कि सावन कुमार सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य पालन में विफल रहे।

उन्होंने रेलवे सेवक आचरण नियमावली 1966 के नियमों का उल्लंघन किया है। पीआरओ आगरा रेल मंडल प्रशस्ति श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की कि सीएलआई सावन कुमार के खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई थी। इसमें उन्हें चार्जशीट दी गई है।

सीएलआई ने ये संपत्ति की अर्जित सीएलआई सावन कुमार ने चंद्रपुरी कालोनी मोजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा में एक आवासीय मकान जो प्लाट नम्बर सी-100 पर बना था, जिसका कुल अच्छादित क्षेत्रफल 162.02 वर्गमीटर था। इस सम्पत्ति की रजिस्ट्री सावन कुमार व उनकी पत्नी के नाम से 1 फरवरी 2011 को हुई थी। इस आवासीय मकान को सावन कुमार द्वारा अप्रैली 2022 में बेच दिया गया।

- औमेक्स एटननिटी मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा में एक आवासीय इकाई प्राइवेट नम्बर 204 गोपाला-7 डी टावर जिसका कुल अच्छादित क्षेत्रफल 32.77 वर्ग मीटर था। इस सम्पत्ति की रजिस्ट्री सावन कुमार के नाम पर 4 नवंबर 2022 को हुई थी।

- मोहल्ला अम्बाखार अंदरूनी अपर्णा टावर स्थित एक व्यवसायिक स्थल प्राइवेट नम्बर 312 जिसका कारपेट एरिया 18.39 वर्गमीटर था। इस सम्पत्ति की रजिस्ट्री सावन कुमार की पत्नी के नाम 5 मार्च 2024 को हुई थी।

- मौजा ईशापुर बांगर तहसील महावन में स्थित एक आवासीय भवन जिसका अच्छादित क्षेत्रफल 29 वर्गमीटर था। इस सम्पत्ति की रजिस्ट्री सावन कुमार के नाम पर 4 जुलाई 2024 को हुई थी।

- मारूति सुजुकी का मॉडल बलीनो ये कार भी सावन कुमार के नाम पर पंजीकृत है।

सीएलआई, सावन कुमार ने कहा कि शिकायतकर्ता और मेरा झगड़ा हो गया था। शिकायतकर्ता ने मेरे साथ मारपीट की। मुझे गंभीर चोट आई थी। मैंने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया था। उसे जेल भेजा गया था। उसने मेरे ऊपर राजीनामा का दबाव बनाया, मैंने मना किया तो उसके द्वारा मेरी झूठी शिकायत की गई। मेरे पास आय से अधिक कोई भी सम्मति नहीं है।