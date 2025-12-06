Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Mathura Businessman Killed Murdered on Road at night Body Thrown in well in fields
बीच सड़क रोककर परचून व्यापारी की धारदार हथियार से हत्या, शव खींचकर कुएं में फेंका

बीच सड़क रोककर परचून व्यापारी की धारदार हथियार से हत्या, शव खींचकर कुएं में फेंका

संक्षेप:

यूपी में मथुरा के बरसाना के गांव डाहरोली निवासी परचून व्यापारी की धारदार हथियार से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। गुरुवार रात हत्या के बाद शव कुएं में फेंक दिया। घटना की जानकारी के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गोवर्धन-बरसाना रोड पर जाम लगा दिया।

Dec 06, 2025 08:06 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुरा
share Share
Follow Us on

यूपी में मथुरा के बरसाना के गांव डाहरोली निवासी परचून व्यापारी की धारदार हथियार से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। गुरुवार रात हत्या के बाद शव कुएं में फेंक दिया। घटना की जानकारी के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गोवर्धन-बरसाना रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ एसएसपी के आश्वासन के बाद करीब दो घंटे बाद जाम खोलकर शव का अंतिम संस्कार किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव डाहरोली, बरसाना निवासी महादेव (37) बरसाना-गोवर्धन रोड पर परचून की दुकान करता था। गुरुवार रात करीब नौ बजे दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने रोककर धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया। इसमें महादेव ने मौके पर दम तोड़ दिया। इसके बाद हत्यारोपियों ने शव को खींचकर पास स्थित खेत में बने कुएं में फेंक दिया। रात में घर नहीं पहुंचने पर घरवालों ने उन्हें फोन लगाया। कॉल का जवाब न देने पर घरवालों ने तलाश शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें:गाड़ी रोककर पीने से मना करने पर परिवार से मारपीट, घायल महिला ने तोड़ा दम

इस दौरान गांव से कुछ दूर रोड पर उनकी बाइक पड़ी मिली थी और पास ही खून के धब्बे देख परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। खून के निशान के सहारे घरवाले कुएं तक पहुंच गए। उसमें महादेव का शव पड़ा था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि महादेव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वह सालों से अपने घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर दुकान चला रहा था। बरसाना थाने में एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया मामला रंजिश का प्रतीत होता है। डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और तलाशी अभियान जारी है। हमें कुछ सुराग मिले हैं और जल्द ही अपराधियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Mathura News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |