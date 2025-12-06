बीच सड़क रोककर परचून व्यापारी की धारदार हथियार से हत्या, शव खींचकर कुएं में फेंका

संक्षेप: यूपी में मथुरा के बरसाना के गांव डाहरोली निवासी परचून व्यापारी की धारदार हथियार से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। गुरुवार रात हत्या के बाद शव कुएं में फेंक दिया। घटना की जानकारी के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गोवर्धन-बरसाना रोड पर जाम लगा दिया।

यूपी में मथुरा के बरसाना के गांव डाहरोली निवासी परचून व्यापारी की धारदार हथियार से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई। गुरुवार रात हत्या के बाद शव कुएं में फेंक दिया। घटना की जानकारी के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गोवर्धन-बरसाना रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ एसएसपी के आश्वासन के बाद करीब दो घंटे बाद जाम खोलकर शव का अंतिम संस्कार किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव डाहरोली, बरसाना निवासी महादेव (37) बरसाना-गोवर्धन रोड पर परचून की दुकान करता था। गुरुवार रात करीब नौ बजे दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने रोककर धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया। इसमें महादेव ने मौके पर दम तोड़ दिया। इसके बाद हत्यारोपियों ने शव को खींचकर पास स्थित खेत में बने कुएं में फेंक दिया। रात में घर नहीं पहुंचने पर घरवालों ने उन्हें फोन लगाया। कॉल का जवाब न देने पर घरवालों ने तलाश शुरू कर दी।

इस दौरान गांव से कुछ दूर रोड पर उनकी बाइक पड़ी मिली थी और पास ही खून के धब्बे देख परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। खून के निशान के सहारे घरवाले कुएं तक पहुंच गए। उसमें महादेव का शव पड़ा था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि महादेव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वह सालों से अपने घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर दुकान चला रहा था। बरसाना थाने में एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है।