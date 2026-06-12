सोशल मीडिया पर छाई राधे-राधे की रील्स, #ब्रज84कोस परिक्रमा चार अरब व्यूज से टॉप ट्रेंड

सोशल मीडिया पर ब्रज छाया हुआ है। साथ ही राधे-राधे की रील्स की भी धूम है। इसके अलावा #ब्रज84कोस परिक्रमा चार अरब व्यूज के साथ टॉप ट्रेंड बन गया है। युवाओं में राधा-कृष्ण भक्ति का क्रेज बढ़ गया है। अध्यात्म की बढ़ती लोकप्रियता इसका कारण बताया जा रहा है।

डिजिटल दुनिया में इस समय अध्यात्म से जुड़ी सामग्री तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर #राधेराधे और #ब्रज84कोस से जुड़े कंटेंट को व्यापक दर्शक मिल रहे हैं। विभिन्न सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में इन धार्मिक-सांस्कृतिक हैशटैग्स से जुड़े कंटेंट पर करोड़ों-अरबों स्तर की पहुंच और एंगेजमेंट दर्ज की गई है। हालांकि अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स और ट्रैकिंग प्रणालियों के कारण सटीक आंकड़े भिन्न हो सकते हैं। विशेषज्ञ इसे डिजिटल अध्यात्म की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत मान रहे हैं।

पॉप संस्कृति और मनोरंजन प्रधान कंटेंट के बीच अब राधारानी और श्रीकृष्ण भक्ति से जुड़े वीडियो, भजन और रील्स भी तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल एक अस्थायी ट्रेंड नहीं, बल्कि डिजिटल उपभोक्ताओं की रुचियों में आए सांस्कृतिक बदलाव का संकेत है। आईटी विशेषज्ञ उपेंद्र अवस्थी का कहना है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले व्यूज, रीच, शेयर और अन्य इंटरैक्शन को मिलाकर भक्ति आधारित कंटेंट ने उल्लेखनीय डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराई है। खास बात यह है कि 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा इसमें सबसे अधिक सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।

स्थानीय ट्रैवल ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने भी ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के अनेक धार्मिक स्थलों को डिजिटल माध्यम से नई पहचान दिलाई है। 60 सेकंड की रील्स और शॉर्ट वीडियो के जरिए कामवन, मोरकुटी, चिमनी कुंड, व्योमासुर गुफा और कदम खंडी जैसे स्थल सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए जा रहे हैं, जिससे देश-विदेश के लोगों की रुचि ब्रज संस्कृति और आध्यात्मिक पर्यटन की ओर बढ़ रही है।

स्क्रीन से जमीन तक पहुंची आस्था विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल भक्ति कंटेंट का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह केवल ऑनलाइन ट्रेंड तक सीमित नहीं रहा। देशभर के युवा अब इन वीडियो और रील्स को देखकर स्वयं ब्रज यात्रा के लिए निकल रहे हैं। गूगल मैप, ब्लॉग्स और व्लॉग्स के जरिए पर्यटक 84 कोस परिक्रमा मार्ग के कम प्रसिद्ध स्थलों तक पहुंच रहे हैं। इससे ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे, लोकल गाइड सेवाएं, चाय-नाश्ते की दुकानें और हस्तशिल्प कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जहां सप्ताहों में कुछ ही यात्री आते थे, वहीं अब वीकेंड पर लगातार भीड़ बनी रहती है।

सर्च ट्रेंड रिपोर्ट डाटा एनालिसिस के अनुसार पिछले 60 दिनों में दो कीवर्ड्स में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई, “Hidden Places in Braj”, “84 Kos Yatra Route” इनकी सर्च ग्रोथ में अचानक आए उछाल से यह स्पष्ट है कि लोग अब केवल मुख्य मंदिरों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि ब्रज के पौराणिक, ऐतिहासिक और कम ज्ञात स्थलों को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं।

सोशल मीडिया पर यूं चला कारवां डिजिटल दुनिया में इन दिनों ‘राधे-राधे’ महामंत्र का जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘राधे-राधे’ हैशटैग के साथ शेयर की जाने वाली रील्स, वीडियो और पोस्ट्स को 5 बिलियन से अधिक व्यूज मिले हैं।

प्लेटफॉर्म पोस्ट/वीडियो व्यूज लाइक्स/रिएक्शंस - इंस्टाग्राम 71 लाख से अधिक पोस्ट्स 3.5 अरब से अधिक 85 करोड़ से अधिक

- फेसबुक 40 लाख से अधिक पब्लिक पोस्ट्स 4.2 अरब से अधिक 28 करोड़ से अधिक

- यूट्यूब 15 लाख से अधिक वीडियो व शॉर्ट्स 5 अरब से अधिक 60 करोड़ से अधिक

नोट: ये आंकड़े विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और एआई-आधारित अनुमानों पर आधारित हैं।

ब्रज 84 कोस परिक्रमा के वायरल होने के कारण - शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट: 30–60 सेकंड की रील्स ने भक्ति और संस्कृति को सरल और आकर्षक बनाया।

- युवा क्रिएटर्स की भागीदारी: आगरा, मथुरा और आसपास के इन्फ्लुएंसर्स ने लोकेशंस को सिनेमैटिक अंदाज में प्रस्तुत किया।

- स्पिरिचुअल टूरिज्म ट्रेंड: कोविड के बाद आध्यात्मिक और प्राकृतिक पर्यटन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

- आईटी विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रेंड अब केवल धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक डिजिटल एक्सपोर्ट का उदाहरण बनता जा रहा है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ - डिजिटल ट्रेंड के कारण ब्रज क्षेत्र में पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। स्थानीय अनुमान के अनुसार,

- वीकेंड टूरिज्म में लगभग 40–60% वृद्धि देखी गई है।

- छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की दैनिक आय में 25–35% तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

- होमस्टे और लोकल गाइड सेवाओं की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में ई-रिक्शा, चाय स्टॉल, हस्तशिल्प और लोकल फूड बिजनेस को नया बाजार मिला है।

- शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट: 30–60 सेकंड की रील्स ने भक्ति और संस्कृति को सरल और आकर्षक बनाया।

- युवा क्रिएटर्स की भागीदारी: आगरा, मथुरा और आसपास के इन्फ्लुएंसर्स ने लोकेशंस को सिनेमैटिक अंदाज में प्रस्तुत किया।

- स्पिरिचुअल टूरिज्म ट्रेंड: कोविड के बाद आध्यात्मिक और प्राकृतिक पर्यटन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

- आईटी विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रेंड अब केवल धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक डिजिटल एक्सपोर्ट का उदाहरण बनता जा रहा है।