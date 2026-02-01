सात फरवरी तक बंद हुआ बरसाने का राधारानी रोप वे, आईआईटी रुड़की करेगी ऑडिट

संक्षेप: यूपी में मथुरा के बरसाना में राधा रानी मंदिर तक जाने के लिए रोपवे का सफर सुरक्षित रहे। इसके लिए रोपवे का सुरक्षा ऑडिट रविवार से शुरू हो जाएगा। आईआईटी रुड़की की टीम रोपवे की सुरक्षा को न केवल परखेगी, बल्कि अगर कोई कमी मिलती है तो उसे दूर करेगी।

यूपी में मथुरा के बरसाना में राधा रानी मंदिर तक जाने के लिए रोपवे का सफर सुरक्षित रहे। इसके लिए रोपवे का सुरक्षा ऑडिट रविवार से शुरू हो जाएगा। आईआईटी रुड़की की टीम रोपवे की सुरक्षा को न केवल परखेगी, बल्कि अगर कोई कमी मिलती है तो उसे दूर करेगी। इसलिए रोपवे रविवार से सात फरवरी तक बंद रहेगा। गौरतलब है कि बरसाना में रोप-वे के माध्यम से हर दिन तीन हजार श्रद्धालु राधा रानी की शरण में पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर संख्या दोगुनी होकर पांच हजार से अधिक हो जाती है।

रोप-वे का संचालन कर रही कंपनी के आंकड़ों की माने तो बीते एक वर्ष में रोप-वे से 14 लाख श्रद्धालुओं ने राधारानी के दर्शन किए। 25 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्घाटन के बाद बरसाना में रोप-वे का संचालन शुरु कर दिया गया। लगभग 400 मीटर लंबे इस रोप वे से श्रद्धालु महज चार मिनट में ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान राधारानी के दर्शन से पहले रोप-वे के सफर का आनंद उठा रहे हैं। 12 ट्रॉली में प्रति ट्रॉली 6 सवारी बैठकर एक चक्कर में 72 सवारी राधा रानी मंदिर पहुंच रहीं हैं। रोप वे की क्षमता भी एक दिन में करीब 5 हजार श्रद्धालुओं को राधा रानी मंदिर पहुंचाने की है।

रोप-वे के संचालन का लाभ ऐसे श्रद्धालुओं को हो रहा है, जो सीढ़ियां चढ़कर लाड़ली के मंदिर तक नहीं पहुंच सकते हैं। राधा रानी रोप-वे के सहायक संचालक राहुल ने बताया कि आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों की टीम जांच करेगी। इसी दौरान संचालन करने वाली संस्था मसीनों में ग्रीसिंग कार्य करेंगी। इस दौरान रोपवे का संचालन पूर्णतः बंद रहेगा। रुड़की की टीम की ओके रिपोर्ट आने के बाद रोप-वे को चालू कर दिया जाएगा।

पिछले वर्ष आयी थी खराबी पिछले वर्ष मार्च में रोप-वे में तकनीकी खराबी आने के कारण रोपवे की तीन ट्रॉलियां स्टेशन से टकरा गई थीं, जिसमें डेढ़ दर्जन श्रद्धालुओं की जान पर बन आई थी। सेंसर खराब हो गए, जिससे तीन ट्रॉलियां तेजी से नीचे उतर गईं और स्टेशन पर एक-दूसरे से टकरा गईं। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन ट्रॉलियों के शीशे टूट गए थे और श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई थी। घटना के बाद, आईआईटी रुड़की की एक तकनीकी टीम ने खराबी की जांच की और खराबी को दूर किया गया। इसके बाद मई 2025 में रोपवे को फिर से चालू किया गया।

12 ट्राली में 72 श्रद्धालु करते हैं यात्रा रोप-वे का एक तरफ से 60 और दोनों तरफ का 100 रुपये किराया रखा गया है। राधारानी रोप-वे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए 210 मीटर लंबे और 50 मीटर ऊंचे रोप-वे में 12 ट्रॉली लगाई गई हैं। प्रत्येक ट्राली में छह श्रद्धालु बैठते हैं। एक बार में 72 श्रद्धालु राधारानी के दर्शन करने जा रहे हैं।