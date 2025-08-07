UP Mathura Bareilly Highway Truck Trolley Collided Three Dead one injured मथुरा-बरेली हाइवे पर ट्रक की ट्रॉली से टक्कर, कांवड़ ला रहे तीन की मौत, एक घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मथुरा-बरेली हाइवे पर ट्रक की ट्रॉली से टक्कर, कांवड़ ला रहे तीन की मौत, एक घायल

यूपी के मथुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में तीन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना जमुनापार क्षेत्र के गांव नगला सिरिया के समीप बरेली हाइवे पर गुरुवार तड़के लगभग तीन बजे ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली सवार तीन लोगों की मौत हो गई।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, मथुराThu, 7 Aug 2025 10:44 AM
यूपी के मथुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में तीन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना जमुनापार क्षेत्र के गांव नगला सिरिया के समीप बरेली हाइवे पर गुरुवार तड़के लगभग तीन बजे ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली सवार तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रॉली सवार लोग रामघाट से कांवड़ लेकर बयाना (राजस्थान) जा रहे थे।

जानकारी के अनुसार भरतपुर बयाना के गांव लहचोरा निवासी सोनू पुत्र मुन्ना लाल,भीम पुत्र होरीराम, भूपेंद्र पुत्र देवी सिंह, बबली पुत्र रामकिशन टैक्टर ट्रॉली से रामघाट से गंगाजल लेकर आ रहे थे और अपने गांव जा रहे थे। सिरिया के निकट मथुरा की ओर से एक सीमेंट से भरा ट्रक बरेली की जा रहा था। अचानक ट्रक रेलिंग तोड़ता हुआ टैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ा। घटना में भीम, भूपेंद्र और बबली की मौके पर मृत्यु हो गई। सोनू गंभीर से घायल हो गया।

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया। पुलिस द्वारा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। वहीं, घायल का इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। मामले में आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ट्रक तेज रफ्तार में था और अनियंत्रित होकर ट्रॉली से जा भिड़ा। ट्रॉली सवारों को संभलने का मौके नहीं मिला।

