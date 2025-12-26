साइबर ठगी के मामले में चार बैंककर्मी निलंबित, मिलीभगत कर दर्जनों एकाउंट से करोड़ों ठगे

संक्षेप: यूपी के मथुरा में बैंक आफ महाराष्ट्र की कृष्णानगर शाखा के दर्जनों एकाउंट से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी मामले में चार बैंक कर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। उच्चाधिकारियों ने इनको निलंबित कर दिया है। प्रकरण की जांच अभी साइबर पुलिस के पास ही है।

यूपी के मथुरा में बैंक आफ महाराष्ट्र की कृष्णानगर शाखा के दर्जनों एकाउंट से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी मामले में चार बैंक कर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। उच्चाधिकारियों ने इनको निलंबित कर दिया है। प्रकरण की जांच अभी साइबर पुलिस के पास ही है। इसमें अभी कई और संदिग्ध सामने आने की आशंका है। हाइवे थानांतर्गत नगला मेवाती निवासी दर्जनों ग्रामीणों के 2022 में जनधन योजना के तहत कृष्णानगर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए गए थे। इसमें नगला मेवाती निवासी दिलशाद का भी खाता था। उसने नौकरी से मिली सैलरी के 15 हजार अपने खाते में डलवाए थे।

22 नवंबर को जब वह रुपये निकालने गया तो उसे पता चला कि उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है। उसमें से साइबर ठगी से रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ था। इस पर दिलशाद ने पुलिस से शिकायत की। जांच में पता चला कि बैंककर्मियों ने आधा दर्जन लोगों के खाते में दूसरे मोबाइल नंबर दर्ज कराकर एटीएम कार्ड बनाए। ट्रांजैक्शन में शामिल चार बैंक कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

मथुरा में डिजिटल अरेस्ट कर महिला से दो करोड़ की ठगी साइबर अपराधियों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर दो करोड़ रुपये ठग लिए। खुद को सीबीआई-आरबीआई का अधिकारी बताते हुए रुपयों का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं में करने और लंदन में रह रहे बेटे को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए फंसाया गया। करीब एक माह पूर्व हुई इस घटना में डरी सहमी महिला ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज कराया। साइबर टीम ने करीब 40 लाख रुपये होल्ड कराते हुए मामले की जांच तेज कर दी है।

मंगलवार को हेरिटेज ग्रीन, बिरला मंदिर, गोविंदनगर निवासी महिला ने साइबर थाने में तहरीर दी। बताया कि चार नवंबर को उसके मोबाइल पर तीन अंजान नम्बरों से फोन आया। कहा गया कि आपका आधार आईडी हैक कर उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है। आपके बैंक एकाउंट का पैसा आतंकवाद में गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। इससे महिला सहम गई। फिर उसके बैंक खाता नम्बर की जानकारी करते हुए कहा कि एसबीआई के खाते में मौजूद धनराशि को अपने पीएनबी के खाते में ट्रांसफर करा ले, नहीं तो उस खाते की धनराशि गायब हो जाएगी।