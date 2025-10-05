छोटे भाई की पत्नी से दुराचार करने वाले 80 साल के बुजुर्ग को सजा, तीन साल की कैद में भेजा

यूपी के मथुरा में छोटे भाई की पत्नी से दुराचार करने वाले 80 वर्ष के वृद्ध को एडीजे छह नीलम ढाका की अदालत ने तीन वर्ष के साधारण करावास और चार हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

यूपी के मथुरा में छोटे भाई की पत्नी से दुराचार करने वाले 80 वर्ष के वृद्ध को एडीजे छह नीलम ढाका की अदालत ने तीन वर्ष के साधारण करावास और चार हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वहीं मारपीट करने वाले दूसरे जेठ और चार बेटों को दो-दो वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। पीड़िता अदालत में लगाए गए आरोपों से मुकर गई थी।

अदालत ने पीड़िता के खिलाफ सीआरपीसी 344 के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता हेमेंद्र भारद्वाज द्वारा की गई। एडीजीसी हेमेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि शेरगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 14 अप्रैल 2014 को अपने दो जेठ, भतीजे आदि के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि एक जेठ ने उसके साथ दुराचार भी किया था।

पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे छह नीलम ढाका की अदालत में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता हेमेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि अदालत ने एक जेठ को मारपीट व दुराचार का दोषी माना तथा अन्य नामजदों को मारपीट व गाली गलोज देने का दोषी मानते हुए शुक्रवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए थे।

शनिवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक जेठ को दुराचार करने के मामले में तीन वर्ष के साधारण कारावास और चार हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अन्य को दो वर्ष के कारावास तथा दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।

पक्षद्रोही हो गई थी पीड़िता एडीजीसी ने बताया कि पीड़िता अदालत में पक्षद्रोही हो गई थी। उसने दुराचार और मारपीट के आरोपों से इनकार कर दिया था। इस पर अदालत ने पीड़िता को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ सीआरपीसी 344 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके तहत पीड़िता को अदालत कारावास या जुर्माने की सजा सुना सकती है।