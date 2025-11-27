Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Mathura 12 year old Girl Raped by customer Found out after 3 months got pregnant
12 साल की लड़की रेप के बाद गर्भवती, 3 महीने बाद परिवार को पता चला तो मचा हड़कंप

12 साल की लड़की रेप के बाद गर्भवती, 3 महीने बाद परिवार को पता चला तो मचा हड़कंप

संक्षेप:

यूपी के मथुरा में किशोरी के साथ दुराचार करने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

Thu, 27 Nov 2025 07:48 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुरा
share Share
Follow Us on

यूपी के मथुरा में किशोरी के साथ दुराचार करने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। किशोरी के गर्भवती होने के बाद दुराचार की घटना का पता परिजनों को चला था। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु द्वारा की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 22 जुलाई 2023 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि वह वृंदावन में एक निजी अस्पताल के बाहर सड़क किनारे ढकेल लगा कर परांठे बेचने का काम करती है। उसकी 12 वर्षीय बेटी लोगों को खाना परोसने का काम करती है। उसके पास नियमित रूप से खाना खाने आने वाले कन्हैया पुत्र गुमान अहिरवार निवासी ग्राम निपाना थाना गरौठा झांसी हाल निवासी रामनगर कालोनी थाना वृंदावन उसकी बेटी के साथ दुराचार किया है। जिससे उसकी बेटी गर्भवती हो गई है। दुराचार किए जाने का पता उसे तब चला जब बेटी के पेट में दर्द हुआ, तो वह उसे चिकित्सक के पास लेकर गई। चिकित्सक ने जांच के बाद बताया कि उसकी बेटी गर्भवती है।

ये भी पढ़ें:बच्ची का अपहरण कर चार महीने तक बंधक बनाकर रेप, आरोपी को 20 साल की सजा

पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने कन्हैया को किशोरी के साथ दुराचार करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Mathura News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |