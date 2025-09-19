आग लगाकर जान देने वाली छात्रा की मौत पर खुलासा, दोस्त की दगाबाजी से थी परेशान

यूपी के मथुरा में आग लगाकर छात्रा द्वारा जान देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गयी है। इसमें कहा गया है कि दोस्त द्वारा ब्लैकमेल किये जाने से परेशान होकर छात्रा ने आग लगाकर जान दी थी। दोनों 10वीं में साथ पढ़ रहे थे।

यूपी के मथुरा में आग लगाकर छात्रा द्वारा जान देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गयी है। इसमें कहा गया है कि दोस्त द्वारा ब्लैकमेल किये जाने से परेशान होकर छात्रा ने आग लगाकर जान दी थी। ब्लैकमेल कर रहा दोस्त उसकी अश्लील वीडियो बनाकर रुपये मांगता था और न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बताते चलें कि बुधवार दोपहर करीब सवा तीन बजे राधारानी गर्ल्स हॉस्टल (पीजी), आझई में निजी विवि से बीटेक तृतीय वर्ष की सहपऊ, हाथरस क्षेत्र निवासी छात्रा की आग लगाकर जलने से मौत हो गयी थी। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भेज परिजनों को सूचना दी थी। प्रभारी निरीक्षक जैंत उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सूचना पर आये परिजनों ने हॉस्टल पर आकर हंगामा किया था। इन्हें समझा कर शांत किया।

पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव थरौरा, हाथरस निवासी शिवम कुमार के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि शिवम कुमार ने बेटी के अश्लील वीडियो बनाकर रुपये की मांग की थी। रुपये न देने पर वीडियो वायरल कर जान से मारने की धमकी दी थी। इससे परेशान होकर उसने आग लगा कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोप में शिवम में खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश की। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।

10वीं से साथ पढ़ रहे थे दोनों शिवम और छात्रा हाथरस में कक्षा 10वीं से साथ पढ़ते थे। दोनों ने निजी विवि से बीटेक में प्रवेश लिया। दोनों में दोस्ती चलती रही। आरोप है कि कुछ समय से शिवम उससे बातचीत नहीं कर रहा था और किसी और से दोस्ती कर ली थी। वहीं उसके अश्लील वीडियो बनाकर धमकी दे रहा था। इसके चलते छात्रा मानसिक रूप से परेशान थी। दोनों में झगड़े भी होने लगे थे, बुधवार सुबह भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। इससे परेशान होकर छात्रा पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल लेकर आई। फिर हास्टल के कमरे में जाकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली।

हॉस्टल पहुंच परिजनों ने किया था हंगामा छात्रा की मौत की सूचना पर पीजी पहुंचे परिजनों ने बुधवार शाम हंगामा कर संचालक की पत्नी पर आरोप लगाने लगे। हालांकि पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो घटना से जुड़ी कई जानकारियां मिलीं। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि शिवम ने छात्रा के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था।

परिजनों के नहीं थम रहे आंसू पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहां मौजूद छात्रा के दादा ने बताया कि उनके बेटे पर तीन बेटी व एक बेटा था। वह खेती करके परिवार पालन पोषण करने के साथ ही बच्चियों को शिक्षित करा रहे थे। मृतका पढ़ने में होशियार थी। उसकी पढ़ कर जॉब लग जाती, इसी बात से सभी खुश थे। लेकिन पढ़ाई पूरी होने से पहले बिटिया चली गयी। यह कहते हुए दादा रोने लगे।